El Chelsea cau al camp del United de Mourinho (2-0)

El Manchester United ha derrotat per 2 a 0 el Chelsea en el gran partit de la jornada a la Premier League, cosa que dona una mica d'emoció al final de temporada. Amb aquesta derrota, el Chelsea segueix líder amb 75 punts a falta de sis jornades, quatre punts més que el Tottenham Hotspur de Mauricio Pochettino. El Chelsea, que ha perdut dos dels últims quatre partits de lliga, ha vist com el seu extècnic, Mourinho, feia jugar un equip amb alguns suplents i sense Ibrahimovic, però els 'red devils' han jugat un gran partit, amb Rashford que ha marcat al minut 7 de joc. A la segona part, Ander Herrera, que havia fet una preciosa assistència de gol a Rashofrd en la jugada del primer gol, ha fet el 2 a 0 amb un xut desviat per la defensa que no ha aturat Begovic, que jugava al lloc del lesionat Courtois.

El Liverpool ha guanyat per 0 a 1 al camp del West Bromwich Albion i és tercer amb 66 punts, dos més que el Manchester City. Els 'citizens', però, tenen un partit menys que el Liverpool.