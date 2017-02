El Chelsea comença a tenyir de blau la Premier League

El Chelsea segueix enfilant camí cap a una nova Premier League. El conjunt d’Antonio Conte referma el seu lideratge a la competició anglesa jornada rere jornada. Ja suma un total de 59 punts després de la victòria d’ahir davant l’Arsenal (3-1), tercer. Els blues es van anotar el triomf per la via ràpida, sòlids en defensa, sortint a la contra i aprofitant les seves ocasions de gol. En la primera, Pedro va trobar el cap de Diego Costa a l’àrea gunner. L’internacional amb Espanya va connectar una bona rematada que es va estavellar al travesser de Petr Cech. El refús el va aprofitar Marcos Alonso per estrenar el marcador. El també jugador espanyol, però, es va desfer de l’oposició d’Héctor Bellerín ajudant-se del colze. L’exblaugrana no va poder seguir sobre el terreny de joc i va haver de ser substituït.

Els de Wenger van seguir buscant la porteria rival sense fortuna. I llavors va aparèixer Eden Hazard. El migcampista es va inventar un eslàlom i un dels millors gols de la temporada a nivell internacional. Va aconseguir la possessió en camp propi i, després de desfer-se de tres rivals, va batre Cech. El porter no va tenir el seu millor dia. Minuts després de l’obra d’art de Hazard, el txec va cometre un error en la sortida de pilota i va assistir Cesc Fàbregas, suplent, que només va haver d’empènyer-la per fer el tercer. Olivier Giroud va fer la diana de l’honor al temps afegit per a un Arsenal que queda tercer, per darrere del Tottenham. A més, un altre rival del Chelsea, el Liverpool, va caure al camp del Hull (2-0) i segueix en crisi. El Manchester City, a tretze punts del Chelsea, rep avui el Swansea (14.30 hores).