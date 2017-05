Chris Froome, o quan entrenar-te posa en perill la teva vida

Just el mateix dia que el Giro d’Itàlia vivia una de les etapes més boniques, amb arribada al volcà Etna (Sicília), el ciclista britànic Chris Froome denunciava que havia sigut tirat a terra “voluntàriament per un conductor impacient” quan s’entrenava a prop de Mònaco. Froome, guanyador en tres ocasions del Tour de França, va presentar una denúncia contra el conductor, que no es va aturar per ajudar-lo malgrat que va veure com el britànic sortia de la carretera després de colpejar-lo amb el vehicle. “He sigut colpejat voluntàriament per un conductor impacient que m’ha perseguit. Afortunadament estic bé. La bicicleta, destrossada. El conductor ha seguit el seu camí”, va escriure a les xarxes socials el ciclista de l’equip Sky, de 31 anys, que s’entrenava preparant la pròxima edició de la Dauphiné, una de les proves en què participarà abans d’intentar guanyar el Tour per quart cop el pròxim juliol.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay 🙏 Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo — Chris Froome (@chrisfroome) 9 de maig de 2017

L’incident va tenir lloc a prop de Beausoleil, una localitat francesa a les proximitats de Mònaco, on Froome viu. El britànic circulava per una zona on l’asfalt és estret i un cotxe “el va començar a pressionar, i així que va poder el va avançar, però va donar un cop de voltant per fer-lo caure”, segons van explicar fonts de l’equip Sky.

El record de Scarponi

L’incident va tenir lloc poques setmanes després de la mort de l’italià Michele Scarponi després d’haver sigut atropellat per un cotxe quan s’entrenava al seu poble natal. Les autoritats del Giro han batejat l’arribada d’aquest any al cim del Mortirolo -un dels cims més famosos del ciclisme italià- amb el nom de Scarponi. També fa pocs dies, Yoann Offredo, ciclista de l’equip Wanty-Groupe Gobert, va ser envestit per un vehicle durant un entrenament a la zona de la vall de Chevreuse, i va acabar ple de sang i ferides.

“No podem anar amb la por al cos, ja que no sortiríem mai a entrenar-nos. No pots pensar un cop i un altre en què dimonis passarà. L’accident de Froome ens recorda altre cop el perill que suposa entrenar-se a la carretera. Si hi ha un accident, qui sempre hi surt perdent és el ciclista, no el cotxe. Per això és important conscienciar els conductors”, deia ahir el ciclista basc Mikel Landa després d’acabar la quarta etapa del Giro, en ser preguntat per l’accident de Froome. “Cada cop que hi ha un accident penso en Scarponi”, va afegir.