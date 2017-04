Cinc dies per canviar del tot el guió

Expliquen al Barça que el dia de la remuntada contra el PSG, més d’un treballador del Camp Nou no acabava d’entendre què passava. Poques hores abans de l’inici, Neymar va baixar del cotxe al pàrquing de l’estadi amb la música molt alta, i es va posar a ballar i cantar. Un cop dins de les instal·lacions, va anar saludant a tothom amb una rialla, però, a mesura que es va anar acostant l’inici, l’alegria es va transformar en concentració. “Va deixar clar que hi creia”, diuen. I just abans de la setmana clau per al Barça, Neymar hi torna: “El meu pare em va dir una cosa l’altre dia que no puc treure’m del cap: al davant hi podem tenir un rival diferent, però el Barça és el mateix. Podem fer-ho. Ja ho hem fet un cop, podem fer-ho dos cops”, va afirmar ahir a Canal Esporte Interativo. Neymar s’ha encarregat de liderar els missatges per anar escalfant el partit de tornada contra la Juve. Però diumenge no podrà ser a Madrid per enfrontar-se al Madrid, en el segon dels dos partits en cinc dies que poden canviar moltes coses. A millor o pitjor.

Operació Juventus

L’equip italià vol marcar al Camp Nou, i Luis Enrique, sorprendre

Si dins del vestidor del Barça es parla de poder marcar tres gols o més, dins de la Juventus la consigna són els dos gols. “Volem marcar dos gols al Camp Nou”, va dir Massimiliano Allegri, el seu tècnic. Just després d’acabar el partit d’anada, a la Juve ja es parlava una vegada i una altra del PSG, utilitzant l’exemple dels francesos com a avís per a navegants. La Juve va començar a preparar el partit ahir amb una sessió lleu d’entrenament, i amb la seguretat de tenir en forma Paulo Dybala, malgrat que no va poder acabar el partit de Lliga al camp del Pescara en rebre un fort cop al turmell que no ha acabat en res greu. L’equip d’Allegri treballa sobre la base que el Barça serà millor i segurament marcarà un gol, i vol cuidar els detalls sobre com pot arribar a Ter Stegen amb pocs efectius però de manera letal, per poder complicar encara més les coses amb dos gols. Al Barça, la part bona és saber que tornen Busquets i Neymar, el jugador més descansat, ja que no va jugar contra la Reial Societat, i que podrà tancar un trident ofensiu que hauria de fer de les seves. El cos tècnic de Luis Enrique, però, té el repte de sorprendre, ja que apostar pel mateix equip que va derrotar el PSG per 6-1 facilitaria una mica les coses a Allegri. La baixa de Rafinha, que va ser titular aquell dia, hauria d’obrir la porta a Sergi Roberto, que està en un gran estat de forma. Els problemes físics de Mascherano podrien alterar aquesta aposta. Però no es pot descartar que l’alineació sorprengui amb Alba per estirar l’equip per les dues bandes.

Confiar en Messi a Madrid

Sense Neymar, el pla de Zidane serà aturar l’argentí com sigui

Quan el Barça arribi al Santiago Bernabéu diumenge -al Barça no li acostuma a donar sort jugar per Sant Jordi-, els dos equips ja hauran jugat a Europa, fet que pot facilitar les coses. O les pot complicar en cas de desfeta blanca a casa amb el Bayern o triomf de la Juve al Camp Nou. Zidane té dubtes: caldrà veure si Bale arriba al partit i si segueix apostant per Nacho en defensa, ja que té moltes baixes. Però sap que, passi el que passi, davant no hi tindrà Neymar i haurà d’aturar especialment Messi. Luis Enrique, per la seva banda, haurà de decidir entre el 3-4-3 i el 4-3-3. I decidir si Alcácer ha fet prou mèrits per guanyar-se ser titular al Santiago Bernabéu. Passi el que passi, caldrà confiar en un Messi que va demostrar davant la Reial Societat que no té por dels reptes que arriben. De fet, aquesta setmana podria arribar als seus 500 gols amb el Barça, ja que ara en porta 498. El Barça, però, pateix massa en defensa i al davant hi tindrà un Madrid amb facilitat per fer gols.

Un estiu mogut

El Barça creu que hi haurà d’haver moviments a la plantilla

Arribar a les semifinals de la Lliga de Campions i seguir viu a la Lliga el 24 d’abril donaria calma a tothom abans de les últimes setmanes de regnat de Luis Enrique i permetria encarar el pròxim mercat de fitxatges d’una manera diferent. En les últimes setmanes als despatxos nobles, després dels partits al Parc dels Prínceps de París i al Juventus Stadium, s’ha anat fent fort un corrent d’opinió segons el qual cal aprofitar el canvi de tècnic per poder fer una petita revolució a l’equip, especialment al centre del camp. El trident és intocable, però no es descarta la sortida de jugadors com Mascherano i Alba, i intentar incorporar un jugador de pes futbolístic i mediàtic que permeti també anar teixint un futur sense Iniesta, que, a les portes dels 33 anys, segueix jugant bé però necessita rotacions.

Un dels reptes del Barça és fer evolucionar l’equip que va guanyar, el 2015, la Champions contra la Juve, ja que en aquest moment l’equip titular podria seguir sent el mateix, però amb Sergi Roberto per Dani Alves. Caure als quarts de final i quedar fora de la lluita per la Lliga, doncs, podria empènyer el Barça a una revolució una mica més atrevida, amb alguna decisió sobre jugadors, com recuperar Gerard Deulofeu, presa abans de fitxar el nou tècnic. Un Deulofeu que podria tornar per tornar a marxar, si cal, per fer lloc a un gran fitxatge, una opció que agrada bastant als despatxos. Especialment si toca engrescar l’afició després d’uns resultats tristos. Serà un altre mercat de fitxatges entretingut, passi el que passi aquesta setmana.