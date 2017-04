Ciro Ferrara: “Eliminar aquest Barça al Camp Nou seria una proesa històrica de la Juve”

Napolità i aficionat del Nàpols, Ciro Ferrara (Nàpols , 1967) va guanyar la lliga amb el club de la seva ciutat al costat de Maradona abans de marxar a la Juve, on va tenir càrrec als despatxos i també va fer de tècnic sense gaire fortuna. Just abans de fer 50 anys ha sigut acomiadat del Wuhan Zall de la segona divisió xinesa. Ja de nou a Itàlia, Ferrara, que va jugar 50 partits amb la selecció italiana, valora el partit de tornada del Camp Nou.

Ha durat poc la seva aventura xinesa, tot just dos partits. El futbol està canviant molt ràpid...

Com tot, com tot. Quan era jove ningú s’hauria imaginat que ara tants italians aniríem a treballar a la Xina. Les coses no m’han anat bé, no ens hem entès amb la directiva, però altres han fet fortuna a la Xina, com Marcello Lippi.

Va fer plorar el seu xòfer...

Si, quin tros de pa. El club em va posar un xòfer perquè conduir a les grans ciutats xineses demana paciència. I el dia que em va portar a l’aeroport perquè marxava definitivament es va posar a plorar. Molt bona persona. Al final la Xina és com altres llocs: t’hi trobes bona i mala gent. Res que no ens passi a Itàlia.

Parlem de la Juve. Vostè va guanyar la Champions el 1996 en una final contra l’Ajax. Però la Juve no ha guanyat mai més la Champions. ¿És el gran repte del club?

Si, esclar. Ningú guanya tant com la Juve a Itàlia, i l’equip controla la Serie A, així que el repte és Europa. Però a la Juve tothom sap que ara es competeix contra gegants econòmics amb diners àrabs, o russos, o xinesos. La Juve treballa bé, però cal acceptar que costa més que abans. Cal recordar que el 2006 la Juve va ser enviada a la segona divisió als jutjats: es va perdre un any, va caldre reformular coses i invertir diners en el nou estadi. No ha sigut senzill, però ha tornat un Juventus fort. Els anys que el Barça ha estat treballant amb encert, la Juve reformulava coses. Si aquest equip elimina al Camp Nou un Barça amb Messi, Neymar i Suárez serà una proesa històrica. El Barça és increïble, amb el millor del món, Messi, envoltat de genis.

Com valora la feina de Massimiliano Allegri a la Juve?

M’agrada, m’agrada. Sempre pensa com pot fer evolucionar l’equip, no està quiet. Ha aconseguit que jugadors com Mandzukic i Higuaín siguin els primers defenses, amb una pressió alta molt forta. Quan va arribar va fer evolucionar la feina de Conte tot i perdre jugadors clau, per seguir manant a Itàlia i intentar regnar a Europa. En molts aspectes és com l’equip campió d’Europa del 1996, ja que a dalt hi teníem jugadors com Vialli, Del Piero i Ravanelli, genis en atac però que treballaven com els altres. No podem descartar que aquesta Juve arribi a la final de Cardiff.

Vostè que va jugar amb Maradona... era millor que Messi?

Soc amic del Diego, va ajudar-me molt i el vaig conèixer quan ell era el Rei i jo un jovenet. No soc neutral, doncs. Per a mi ell sempre serà el millor, però si ho penso en fred sempre dic que comparar diferents èpoques no té gaire sentit, no és just. El futbol evoluciona i els jugadors també.