El City de Guardiola agafa velocitat de creuer

El Manchester City ha deixat enrere els temps de crisi i ja encadena gairebé dos mesos sense perdre. Des de l’última ensopegada, una golejada al camp de l’Everton per 4 a 0 el 15 de gener, els de Pep Guardiola han sumat set victòries i dos empats i es mantenen vius a les principals competicions. L’última victòria va ser ahir, al camp del Sunderland (0-2), un resultat que manté els citizens en la tercera posició de la Premier League, a un punt del Tottenham però amb un partit pendent.

El City va fer els deures contra el cuer de la classificació amb els gols d’Agüero i Sane, en un duel relativament plàcid. Ahir també va guanyar el Tottenham, en un partit boig contra l’Everton (3-2). D’aquesta manera els de Pocchettino segueixen segons. El líder, el Chelsea, tanca la 27a jornada avui al camp del West Ham United (21 h).

Dimecres, contra l’Stoke

Per al Manchester City la Premier no s’atura entre setmana. Com que els de Guardiola tenen compromís de la FA Cup el cap de setmana, avancen el seu partit de lliga a dimecres, quan rebran la visita de l’Stoke City (21 h). A més a més, els citizens també tenen pendent el derbi de Manchester, que s’havia de jugar el cap de setmana passat però que es va ajornar perquè el United jugava la final de l’EFL Cup. Aquest partit, però, encara no té data.