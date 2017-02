El City de Guardiola descobreix Gabriel Jesús

El Manchester City no tira la tovallola a la Premier League i ahir va sumar tres punts més després de superar el Swansea (2-1) amb un doblet de Gabriel Jesús. El brasiler s’ha convertit en l’home més en forma de la plantilla de Pep Guardiola només unes setmanes després d’aterrar a l’Etihad Stadium (ja acumula tres gols). Contra els de Gal·les, va ser el davanter més actiu i més encertat de cara a porteria. Després d’una gran jugada individual de David Silva, va obrir el marcador abans d’arribar a l’equador del primer temps. El visitant Sigurdsson va posar contra les cordes els citizens empatant a 10 minuts per al final. El 33 dels de Manchester va tornar a aparèixer al temps afegit per decidir la victòria. “Hem estat prop de no guanyar, però ho hem merescut durant els 90 minuts. Jesús ha fet moltes coses amb la pilota i sense. Estem encantats amb tot el que ha fet fins ara”, va dir Guardiola a la zona de premsa.

El Manchester United tampoc va fallar en la seva visita a l’estadi del Leicester City (0-3) i ja és sisè, a dos de l’Arsenal, quart. Els de José Mourinho van guanyar sense grans problemes. Henrikh Mkhitaryan va fer el primer de jugada individual, Zlatan Ibrahimovic el segon i Juan Mata va tancar la golejada. “Estem satisfets amb el partit i el resultat. Hem sabut aprofitar les ocasions que hem tingut”, va explicar el migcampista espanyol.