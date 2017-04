El City s’encalla en l’entramat defensiu del United de Mourinho

Era com xocar contra una paret. La història de sempre en les batalles entre Pep Guardiola i José Mourinho, com si l’entorn de la Premier no hagués canviat l’escenografia que ja s’havia viscut en els seus duels a la lliga espanyola o a la Champions. El derbi de Manchester entre el City i el United a l’Etihad es va resoldre amb un empat sense gols i amb un repartiment de punts que satisfà poc l’ambició d’assaltar la tercera posició dels citizens i que manté la ratxa d’imbatibilitat dels red devils, que ja fa 24 partits que no perden.

Potser per això Mourinho va confiar en la capacitat de resistència dels seus homes i pràcticament des del principi va acceptar el pla reactiu. L’únic equip que va intentar fer alguna cosa per desfer el 0-0 va ser el City. El United es reservava per als contracops, amb Rashford, Martial i Mkhitaryan com a peces claus per a la transició.

Però els citizens estaven bloquejats, frustrats de cara a porteria, sense trobar l’esquerda per on filtrar una passada i aconseguir una bona ocasió de gol. La impotència anava creixent a mesura que els minuts avançaven. Sané buscava conduccions per l’esquerra, però topava sempre contra el mur que havia dissenyat Mourinho. Si calia, Mkhitaryan baixava a ajudar Valencia. Tampoc la mobilitat d’Agüero al carril central contribuïa a desencallar el City. Un bon xut de l’argentí va obligar De Gea a intervenir a la mitja hora. Al porter madrileny se li va acumular la feina al tram final del primer temps, amb una altra bona estirada a xut de De Bruyne. Abans de la pausa, però, va ser Ander Herrera el que va avisar amb un remat de cap desviat.

També Otamendi, a la segona meitat, va fregar el gol en una acció de cap. Semblava evident que una diana podria ser suficient per endur-se els tres punts, sobretot quan al minut 84 Fellaini va veure la segona targeta groga per una falta al Kun i va ser expulsat. Tampoc contra deu, i després de sis minuts d’afegit, l’equip de Guardiola, penalitzat per un canvi obligat per la lesió de Bravo, va trobar vies per fer l’1-0. A Gabriel Jesús li van anul·lar un gol per fora de joc, en una de les últimes accions desesperades d’un City abocat a l’atac. El Kun, volant per caçar una centrada, va ser l’últim que ho va intentar.

Ironia a les xarxes socials oficials

La desesperació del City va arribar fins al punt que, des del compte de Twitter en espanyol del club, es va fer broma amb una animació en què es veia una nena xocant contra una paret. “Una ocasió i una altra”, es va penjar a les xarxes. El resum del City 0 - United 0.