El City cau amb el Chelsea i es complica la Champions

Amb dos gols de Hazard a la primera meitat n’hi va haver prou perquè el Chelsea derrotés el Manchester City i es fes fort al liderat de la Premier (2-1), una competició que domina amb set punts d’avantatge respecte al Tottenham quan falten vuit partits. L’alegria dels blue contrastava amb la decepció dels de Pep Guardiola, que queden encallats a la quarta posició, empatats a punts amb l’Arsenal -els gunners són cinquens- i que s’hauran de jugar l’accés a la Champions fins a l’última jornada.

A Stamford Bridge tots els gols van arribar a la primera meitat. Hazard va avançar els blue i Agüero va empatar aprofitant un error de la defensa en la sortida de la pilota. Però u n penal va decantar finalment la balança, poc abans del descans: Caballero va encertar la trajectòria i va aturar el llançament de Hazard, però la pilota va tornar als peus del belga, que no va fallar.

En la jornada intrasetmanal de la Premier, el Tottenham va guanyar el Swansea City a domicili (1-3) tot i començar el partit perdent. De fet, els de Pocchetino no van capgirar el marcador fins als últims minuts, amb tres gols consecutius de Dele Alli, Heung-min Son i Eriksen per mantenir la segona posició amb 65 punts. Els Spurs són a set punts del líder però en tenen cinc d’avantatge respecte d’un Liverpool que no va poder passar de l’empat a casa (2-2) contra el Bournemouth. Mentrestant, l’Arsenal va derrotar el West Ham sense problemes a l’Emirates (3-0), tot i que els gols no van arribar fins a la segona meitat.

La Juve, a la final de la Copa

A Itàlia va ser jornada de semifinals de Copa, i el Juventus va aconseguir el bitllet a la final després de superar el Nàpols. Els torinesos, rivals del Barça als quarts de final de la Champions, van perdre a San Paolo (3-2) però van fer valer el 3-1 del partit d’anada per passar l’eliminatòria.

Dos gols de l’argentí Gonzalo Higuaín, exjugador del Nàpols, van frustrar la remuntada local i van classificar la Juve per a la seva tercera final consecutiva. El rival serà el Lazio, que dimarts havia eliminat el Roma.