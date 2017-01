L'Everton deixa el City sense arguments (4-0)

Derrota estrepitosa del Manchester City al camp de l'Everton (4-0), en un duel en què els de Pep Guardiola no han tingut resposta al joc físic i efectiu del conjunt local. Un resultat que no només complica les opcions dels 'citizens' d'aconseguir la Premier, també els deixa momentàniament fora de les posicions de Champions.

El duel de deixebles de Johan Cruyff ha caigut del costat de Koeman, que s'ha endut els tres punts en un partit on no ha tingut la possessió però que ha fet la sensació de tenir controlat gairebé sempre i que ha resolt amb la màxima efectivitat: quatre tirs a porteria i quatre gols.

Amb un Everton més ben situat i, sobretot, amb millor forma física, els locals s'han avançat a la primera part amb un gol de Lukaku (349), en l'única arribada a la porteria de Bravo. El City tenia la pilota i rondava l'àrea local, i ha fet mèrits per marcar, però la sort no ha estat del seu costat. "Ens ha passat massa vegades aquesta temporada, que domines i tens ocasions però a la primera que t'arriba el rival, et marca. I això és dur per als jugadors", analitzava Guardiola en el postpartit.

"No hem estat prou forts a l'àrea. Som un equip amb molta qualitat però massa poc golejador" Pep Guardiola Entrenador Man.City

El segon temps ha començat amb una nova diana local, de Kevin Mirallas, quan només s'havien disputat dos minuts (47'). Un revés afegit al conjunt de Guardiola, que a partir d'aquí ha anat a remolc. Els canvis no han sorgit efecte i l'Everton ha pogut aprofitar el desconcert del rival per fer encara més gran la ferida del City amb els gols de Tom Davies (79') i Ademola Lockman (90'). "No hem estat prou forts a l'àrea, som un equip amb molta qualitat però que no és prou golejador", afegia el de Santpedor.