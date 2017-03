Coentrao va pagar 4.000 euros per poder aprovar la teòrica del carnet de conduir

El futbolista portuguès del Reial Madrid, Fabio Coentrao, ha reconegut haver pagat 4.000 euros a canvi d'aprovar la prova teòrica del carnet de conduir, l'any 2012. Els fets van passar al seu país quan ell jugava al Benfica, segons ha informat el diari esportiu portuguès, O Jogo.

Coentrao, qui no juga gaire al Madrid, hauria declarat aquest divendres a un jutjat de Braga, on hauria explicat que durant l'examen, darrere hi havia una persona fent-li gestos amb els dits per ajudar-lo en les respostes. El portuguès va indicar que sense aquesta ajuda "no hauria superat l'examen". Segons el relat de Coentrao, llavors estava a un pas de fitxar pel Madrid i hauria pensat que era millor treure's el carnet a Portugal. El jugador ha estat condemnat a pagar 3.000 euros a un Banc d'Aliments contra la pobresa de Braga.