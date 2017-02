El Comitè Olímpic Català consensua un calendari d'actuació

El comitè executiu del Comitè Olímpic Català (COC) s’ha reunit aquest dimecres a la seu de l’associació, al Museu Colet de Barcelona, en la seva primera junta després de l’assemblea que el va reactivar. La sessió ha permès la incorporació de sis nous membres, les federacions esportives de futbol, futbol americà, halterofília, coloms missatgers, pilota i esports per a persones cegues i deficients visuals.

La sessió també ha aprovat la constitució d’una comissió que s’encarregui de la posada a punt i modernització dels estatuts. Entre els objectius que hi ha marcats hi ha l’adaptació al vigent Codi Civil de Catalunya i a la Carta Olímpica.

L’altre punt important de la reunió ha estat l’anàlisi de possibles accions a desenvolupar pel COC, d’acord als informes jurídics que s’han presentat prèviament. S’ha consensuat un calendari d’actuació concret per a complir els objectius reflectits en el programa de la candidatura única impulsada per la Secretaria General de l’Esport, la Unió Esportiva de Federacions de Catalunya (UFEC) i la Plataforma Proseleccions Catalanes. La meta és l’establiment de complicitats tant en l’àmbit internacional com intern català, a partir de la difusió dels avantatges de disposar d’un estat propi per a l’esport.