El Comitè Tècnic d'Àrbitres denuncia Gerard Piqué i el president del Vila-real

Novament li toca a Gerard Piqué. I amb ell, el president del Vila-real, Fernando Roig. Segons ha avançat el portal Iusport, el Comitè Tècnic d'Àrbitres ha decidit denunciar el central del Barça i el màxim representant del conjunt groguet. En el cas del central blaugrana per haver publicat un tuit per deixar constància dels errors arbitrals a la Lliga, favorables al Reial Madrid. Piqué, en acabar el polèmic Vila-real-Madrid de diumenge, va enllaçar diferents captures de mitjans de Madrid que evidenciaven els errors dels àrbitres afavorint el club presidit per Florentino Pérez.

En el cas de Roig, per haver dit en acabar el partit que Gil Manzano va sortir del Madrigal amb una bossa del Reial Madrid, repleta d'obsequis. "Gil Manzano i els seus assistents han sortit de l'estadi amb bosses del Reial Madrid . Això no està bé, em sembla a mi", va dir el president del Vila-real, unes declaracions que han portat el Comitè d'Àrbitres a denunciar-lo.

No és la primera vegada que Gerard Piqué és denunciat per aquest organisme que dirigeix Victoriano Sánchez Arminio. L'últim cop, va ser també d'un partit al Madrigal. El blaugrana va abandonar la gespa de Vila-real assenyalant a la llotja, en direcció al president de la Lliga, Javier Tebas : " Ho has vist? Sí, tu, tu. Ho has vist?", va dir el defensa mentre es dirigia al túnel de vestidors. "Que ho analitzin, que hi perdin el temps", va afegir en zona mixta, en referència a les seves paraules després del partit al nou San Mamés. Piqué s'havia queixat de l'arbitratge, una "ruleta", de Fernández Borbalán contra l'Athletic Club.