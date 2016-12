Convertir nens de 12 anys en estrelles de futbol

L’any 2003, dins la junta de Joan Laporta es va debatre una proposta revolucionària que finalment no va prosperar. Per protegir els més menuts, i treure’ls la pressió que significa jugar al Barça, es va plantejar la possibilitat que els nens del planter no duguessin l’escut del club a la seva samarreta. Era una posició d’extrems, com va explicar el directiu Jordi Monés, però que buscava protegir els més petits. “Els pares es pensen que tenen una estrella. Això és molt dolent per als nens. S’ha d’intentar rebaixar la pressió i que siguin humils”, va dir.

Ahir a la nit, l’infantil B del Barça va guanyar el torneig de promeses que es disputava a Tenerife. Són nens de 12 anys que van meravellar a les semifinals contra el Madrid, que van guanyar 2-0, i a la final davant l’Atlètic de Madrid (6-1). Des de fa més de dues dècades, aquest torneig és una cita ineludible d’aquestes dates. Durant quatre dies els nens són el centre del focus mediàtic, com si fossin estrelles de Primera, amb partits televisats per La Sexta i seguiment exhaustiu dels diaris esportius. “Vivim en un món que vol fer estrelles abans d’hora”, resumeixen al Camp Nou, on sempre s’han mostrat recelosos amb aquests campionats, limitant al màxim “l’impacte” que tenen sobre els joves i sent molt “restrictius” a l’hora d’exposar-los.

Durant el torneig, amb la pilota en joc, les càmeres entraven a les banquetes per entrevistar els jugadors, que també van ser protagonistes als programes nocturns de la ràdio espanyola. Però el Barça no hi era mai. Només van parlar els entrenadors i el responsable del futbol base, Jordi Roura. Les entrevistes estaven prohibides fins que va acabar el campionat, moment en què dos jugadors van actuar com a portaveus. Mesures destinades a protegir els nens, perquè l’efímera fama d’aquests dies no els pugi al cap. Això sí, sense desaprofitar l’ocasió per seguir educant: “Precisament, aquesta exposició mediàtica és la que trobaran en un futur, hem d’utilitzar aquests tornejos per treballar-hi. Si volem que algun dia un d’aquests nens jugui davant de 100.000 persones, també se’ls ha de preparar per a això”.

Al Camp Nou saben que perquè un futbolista arribi a triomfar és pràcticament tan important el talent com el caràcter, i un dels principals perills en la formació és la fama. Hi ha casos molt recents de futbolistes amb qualitat per estar al primer equip però que no tenien el cap moblat i es van perdre pel camí. I això s’ha de començar a treballar des de ben petits, reduint l’impacte de tornejos com el de Tenerife, on el Barça hi ha de ser, però marcant els límits i recordant que no deixen de ser nens de 12 anys, no futbolistes professionals. Des de fa molts anys, el club intenta donar resposta al canvi de paradigma -el mateix Barça TV ofereix tots els partits-, però prohibeix, per exemple, penjar fotografies de l’interior de La Masia. Els temps canvien i els reptes creixen, sobretot amb nens de 12 anys a qui es tracta d’estrelles.