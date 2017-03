Cop d’autoritat d’un Barça sobri i eficaç

El Barça femení va treure petroli de l’única ocasió de què va disposar a l’anada dels quarts de final de la Champions i es va endur un gran resultat de Malmö en derrotar per 0-1 el Rosengard amb un gol de Leila Ouahabi al temps afegit de la primera meitat. Dimecres que ve al Miniestadi (19 h) caldrà refermar el resultat per aconseguir la fita històrica d’accedir a les semifinals de la màxima competició continental.

El marcador pot semblar curt però, atès el joc desplegat, sembla prou garantia perquè el Barça accedeixi a la següent ronda. L’equip de Xavi Llorens, que va innovar amb un 3-4-3, va ser amo absolut del partit, va comandar la possessió i el ritme de joc i ni tan sols va trontollar quan l’equip suec va accelerar i va penjar alguna pilota a l’àrea al tram final. Marta Vieira amb prou feines va poder provocar alguns tímids aplaudiments dels 5.037 espectadors. I és que la pilota va ser 100% blaugrana gràcies a un posicionament que tenia Jenni Hermoso fent gairebé de migcampista, combinant-se sobretot amb Vicky Losada, i Leila Ouahabi i Marta Torrejón com a jugadores per fora. Andressa Alves i Alexia Putellas eren les encarregades d’estirar l’equip, però va costar transformar la superioritat en ocasions. Va faltar profunditat, però era part de la prudència d’un partit d’anada a Europa. El premi al monòleg, però, va arribar en l’única ocasió de perill, ja al temps afegit de la primera meitat. Alves va disputar una centrada a l’àrea, i Putellas va treure suc dels dubtes defensius suecs i va deixar una pilota solta que Ouahabi va creuar per fer el 0-1. El guió no va canviar a la segona meitat, en què el Barça va insistir amb les llargues possessions, que anaven refredant els impulsos locals. El Rosengard va intentar lluitar durant tot el partit, però no se’n va sortir. Haurà d’oferir molt més si vol vèncer al Miniestadi. Les semifinals ja són a 90 minuts.