Cop d'autoritat de l'holandès Dumoulin al Giro

L'holandès Tom Dumoulin no només ha resistit els atacs de Nairo Quintana en el terreny preferit per al colombià, sinó que a més s'ha permès el luxe d'atacar i eixamplar la seva avantatge al capdavant de la classificació general del Giro d'Itàlia. El mallot rosa s'ha endut la catorzena etapa de la prova italiana amb tres segons sobre el rus Ilnur Zakarin, nou segons sobre Mikel Landa i 14 sobre Quintana.

La d'aquest dissabte era una etapa a priori propícia per al ciclista de Movistar, però Quintana ha vist com la distància amb Dumoulin ha crescut fins als 2 minuts i 47 segons. Es tractava d'una etapa de 131 quilòmetres, entre Castellania i Oropa, que tenia uns últims quilòmetres amb una forta pendent, però l'holandès ha tornat a demostrar el seu bon estat de forma. Amb aquest triomf, el ciclista de l'equip Sunweb distancia també el francès Thibaut Pinot a 3 minuts i 25 segons, mentre l'italià Vincenzo Nibali se'n va als 3 minuts i 40 segons. "Els atacs de Quintana no m'han posat nerviós", ha explicat l'holandès en acabar la carrera.

Aquest diumenge hi haurà una jornada en principi apta per a escapades, amb treva a la part alta de la general, mentre dimarts, després d'un dilluns de descans, començarà la muntanya.