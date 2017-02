El rei de Copes sua de valent per mantenir el tron (3-4)

Una cosa és que el Barça Lassa sigui favorit en les diferents competicions d’hoquei patins i l’altra és que guanyi els títols només amb l’escut. I el Reus Deportiu es va encarregar de recordar-l’hi fins a l’últim minut de la final de la Copa del Rei. El triomf va ser per als blaugranes, sí, però patint fins a l’últim instant, havent de defensar amb ungles i dents en l’última acció per evitar que els reusencs empatessin un enfrontament igualadíssim (3-4), digne d’una competició ajustada que ha deixat partits espectaculars al pavelló Amaya Valdemoro d’Alcobendas. Com a mostra, el fet que blaugranes i reusencs haguessin accedit al partit decisiu havent-s’ho jugat a la tanda de penals.

No va faltar de res. Ni emoció, ni gols ni polèmica, en un duel que ja és un clàssic de l’hoquei. Dos equips lluitant de tu a tu durant 50 minuts vibrants. “Hem acabat tres a quatre. Ha sigut un partit molt ofensiu i molt maco per a l’afició”, va resumir el porter Aitor Egurrola. El Pulpo, capità del Barça Lassa, va tenir el plaer d’aixecar la seva novena Copa i el títol número 21 dels blaugranes, reis indiscutibles del torneig.

Les llàgrimes de Raül Marín resumien l’estat d’ànim del Reus Deportiu, conscient que se li havia escapat el títol per ben poquet. El capità dels del Baix Camp va mantenir el seu equip viu amb dues dianes, l’última d’elles espectacular. Però el triomf va ser per a un conjunt blaugrana que va sentenciar la final amb una diana de Pau Bargalló. El blaugrana, amb un hat trick, va ser designat MVP de la Copa. “Nosaltres, tots els títols que disputem els competim per guanyar. Ha sigut una Copa molt igualada i estem molt contents d’haver-la guanyat”, va dir el vuit blaugrana, que s’estrena aquesta temporada a la disciplina culer i que va celebrar a Alcobendas la seva primera Copa del Rei. “Som aquí per guanyar títols, aquest és el primer i espero que en vinguin molts més”, va afegir.

El Barça, vigent campió del torneig, agafava distància i situava el 0-2 a l’electrònic al minut 17. Precisament va ser Bargalló qui va inaugurar el marcador amb un xut des de fora de l’àrea, mentre que Matías Pascual va fer el segon amb un tir creuat. En aquell moment semblava que el partit cauria del costat culer i que l’aposta ofensiva del Reus no tindria cap premi. Però els homes de Mariotti van saber reaccionar a temps.

Matías Platero (Reus) i Lucas Ordóñez (Barça) van veure la targeta blava i, en aquesta segona acció, els del Baix Camp van disposar d’un llançament directe. Raül Marín no va aconseguir transformar-lo, però després va esmenar l’error marcant l’1 a 2 al minut 22. Al descans, el triomf blaugrana era per només un gol i les coses estaven obertes.

Aitor Egurrola va ser protagonista al segon temps aturant una falta directa a Marín, i després Pedro Henriques va veure la blava per una falta a Sergi Panadero. En un intercanvi de cops constant entre dos equips que apostaven per un joc ofensiu, la moneda va caure del costat del Reus, que va trobar l’empat amb un llançament de penal d’Albert Casanovas. Faltaven deu minuts per acabar i el pronòstic seguia sent incert.

Pau Bargalló, escollit MVP

El tram final va ser el més emocionant. Bargalló, en una acció de murri, va veure l’espai des de la distància i va enviar un potent xut que va avançar novament el Barça. Ja només quedaven vuit minuts, prou temps perquè Egurrola aturés un penal a Casanovas i perquè Pablo Álvarez desaprofités una falta acumulativa. I llavors va arribar el gol més bonic del partit, obra de Raül Marín, que va esquivar tres rivals, va fer un mitja volta i va superar el porter del Barça. Un gol tan bonic com estèril, perquè en l’acció posterior Pablo Álvarez va forçar un penal que va servir a Bargalló, després d’enviar la pilota al travesser, per anotar el gol de la victòria blaugrana. El Reus ja només disposava de 40 segons i no va poder reaccionar.

“Ha sigut una Copa molt treballada, molt suada, hem estat molt intensos”, va destacar Marc Gual. “Tants partits seguits provoquen cansament, però sabíem que si competíem bé tindríem les nostres opcions”, va afegir Sergi Panadero. El rei de Copes va suar de valent però va revalidar el títol.