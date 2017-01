Creure en Denis o creure en André Gomes

Sense Andrés Iniesta a Ipurua, Luis Enrique li va tornar a donar una oportunitat a Arda Turan com a interior. I el turc no ho va fer malament, solidari en l’esforç, amb més protagonisme en la parcel·la defensiva que no pas pels seus detalls tècnics. Però cada minut per a Arda a la medul·lar és un minut perdut per a Denis Suárez i André Gomes. Per a tots dos, tot i que el Barça faria bé de decidir quin dels dos futbolistes ha de ser el substitut d’Iniesta.

I aquest no és un tema menor si mirem la gestió dels minuts que s’ha de fer amb el capità. És una qüestió que requereix una mirada de futur, una visió de club que vagi molt més enllà dels interessos del mateix Luis Enrique. Iniesta representa una manera d’entendre el joc, i apostar per l’un o l’altre és un missatge important, tant de club com d’identitat.

Avui ni Denis ni André Gomes poden fer d’Iniesta. El de Fuentealbilla és únic i, per tant, tal com va passar amb Xavi, la seva absència farà que el joc canviï. El dubte és si amb aquest adeu és perdrà també identitat o el Barça seguirà fidel a la idea que l’ha fet gran. El gallec és un futbolista virtuós, que se sap moure entre línies i entén el joc associatiu, tot i que molts cops el penalitzen les pèrdues. Ahir va tornar a quedar clar que li falta el punt de pausa que Iniesta va anar agafant amb els anys, sobretot quan va assumir el que li demanava Guardiola. El portuguès, per la seva banda, té una presència física notable, amb arribada i classe, però intermitent i sense capacitat per marcar els tempos del partit.

Luis Enrique, com si acceptés que aquest any és d’aprenentatge, està anant a poc a poc amb els dos futbolistes, malgrat que ja ha demostrat que confia més en André Gomes, l’home pel qual el Barça va fer un esforç gegantí -i inesperat- aquest estiu. El club faria bé de tenir clar quina és la seva aposta, si André o Denis, perquè repartir els minuts com va passar amb Sandro i Munir -ara l’un, ara l’altre- acaba desorientant els jugadors. En funció de qui es triï, veurem cap on avança el Barça.