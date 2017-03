Creure en Europa passa per Ipurua

L’Espanyol ha iniciat el compte enrere cap al seu somni europeu. Malgrat que encara hi ha molts punts en joc (33), l’àmplia distància amb el descens (20 punts) permet que el conjunt de Quique Sánchez Flores pugui focalitzar la seva mirada en un únic objectiu: una setena posició que, en cas que el Barça guanyés la Copa, donaria accés a l’ Europa League. De portes enfora, al vestidor periquito reconeixen la dificultat del repte i aposten per la prudència, però no amaguen l’ambició que suposaria aconseguir un premi que a hores d’ara és una possibilitat ben real.

La distància de cinc punts amb l’Athletic i de només un punt amb l’ Eibar, el rival aquesta tarda (13 hores, beIN LaLiga), permet no descartar cap escenari. Tot comença a Ipurua. “Si guanyem ens acostarem a l’objectiu”, admetia ahir Quique Sánchez Flores. No perdre en aquests camps és doblement vital, ja que també estarà en joc el goal average particular, que està empatat amb els dos conjunts bascos. El calendari més imminent presenta dues finals lluny de Cornellà -amb el permís de la visita del Betis- que poden ser decisives, però el que ve després no es preveu senzill: a l’Espanyol li quedaria rebre dos grans com l’Atlètic i el Barça, un Alabès que encara no ha renunciat a Europa i un València que pot no tenir res en joc, i encara hauria de visitar quatre conjunts immersos en la lluita per la salvació (Leganés, Sporting, Dépor i Granada). Els rivals directes per la setena plaça no tindran un final de curs gaire més assequible: l’Athletic rep avui el Madrid i tanca el curs al Calderón, i entremig s’enfrontarà a sis equips amb opcions d’anar a Europa. Entre ells, l’Espanyol. L’Eibar està en una situació similar i en el pròxim mes i mig s’enfrontarà a sis rivals en la mateixa lluita, i acabarà visitant a l’Atlètic i el Barça. L’Alabès i el Celta, els perseguidors immediats, també s’hauran d’enfrontar a diversos rivals per Europa i al Madrid.

L’handicap amb el qual poden topar els pericos és que han de visitar quatre conjunts que es jugaran la permanència, més que cap altre rival directe. “L’experiència em diu que en les últimes 10 jornades, no sé per què, es donen resultats que ningú espera”, va avisar Pepe Mel després que el seu Dépor tombés el Barça a Riazor.

Cal acostar-se als 60 punts

“La previsió que fem és que l’accés a Europa estarà cap als 60 punts, ja que hi ha rivals que imprimeixen un ritme alt”, va advertir fa uns dies Ernesto Valverde, tècnic d’un Athletic que ja va pispar-li la setena posició a l’Espanyol fa dues temporades i que ara, eliminat de la Copa i l’Europa League, té les cames i el cap frescos per lluitar per un únic objectiu en el que queda de curs. En l’última dècada, la setena posició sempre s’ha mogut entre els 52 punts que va registrar el Sevilla el curs passat i els 60 punts de l’Atlètic de la temporada 2006-07. Si els blanc-i-blaus volen igualar aquesta última xifra hauran de sumar almenys 21 punts més. A la primera volta en va sumar 19 contra els seus pròxim s 11 rivals, bona part dels quals arribaven menys necessitats de com ho faran en la segona volta. El marge d’error, per tant, és mínim.

Les sensacions amb què l’Espanyol arriba a aquest tram final, però, conviden a l’ optimisme: ha sumat 13 punts, gairebé el doble dels 7 que va sumar en la primera volta contra els mateixos vuit rivals. “Cal començar a guanyar els equips que estan per sobre. Estem a un pas d’aquest grup, però si no ho aconseguim no podrem estar més amunt”, va reflexionar dimarts un Víctor Sánchez ja recuperat dels problemes que tenia al bessó dret i gran novetat de la llista d’avui, en la qual no hi serà Piatti, sancionat. El retorn del rubinenc pot ser clau per afrontar una recta final que condicionarà el curs vinent: jugar l’Europa League estreny el calendari, però també dona prestigi i assegura un mínim de 2,6 milions d’euros per accedir a la fase de grups, i un màxim de 15 en cas de guanyar-ho tot. Per anar a Europa, però, primer cal sumar a Eibar.