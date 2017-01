Adéu al triplet

El Madrid ha quedat eliminat de la Copa del Rei. La notícia no és que no pugui guanyar aquesta competició, que coincidirem tots que dels tres títols grans és el menys important. El fet més destacat és que una temporada més no podran fer el triplet. Perquè tenen moltes Copes d’Europa, el club que en té més del món, però no tenen cap triplet. I en aquest casos el que passa, i de fet és un defecte de molts humans, és que volen allò que no tenen. I més quan el seu etern rival és qui té dos triplets i a més guanyats fa ben poc.

Almenys en aquesta edició no hi ha hagut el ridícul de l’alineació indeguda però sí que els ha eliminat un Celta amb una proposta de futbol superior a la dels blancs. Podríem dir que Berizzo ha superat a Zidane. Un entrenador francès que tot i haver guanyat l’última Champions segueix generant molts dubtes. El consideren un bon gestor però dubten molt dels seus mèrits tàctics.

La no consecució d’un triplet no és fet menor. Si repassem hemeroteques trobarem articles amb desig d’aquesta fita. I més que res perquè aquest és un desig dels directius blancs, per no dir del seu màxim mandatari, que amb la boca petita sempre que pot, o millor dit podia, ho expressa en converses informals. Ara òbviament sentirem tot l’argumentari contrari. Que no cal no serveix de res, que és un simple xarrupet i que no té cap mèrit.

Ara bé, també hi ha una part negativa des del punt de vista barcelonista de l’eliminació del Madrid. I és el desgast que s’estalviarà a les semifinals. Un duel del Barça contra l’Atlètic de Madrid ara pot tenir conseqüències negatives de cara a la Lliga pel desgast, o fins i tot contra el Celta veient els últims enfrontaments blaugranes a Balaídos. I a la Lliga no es pot fallar i en canvi és el Madrid el que s’ha de deixar punts. S’haurà de veure si aquests últims resultats negatius, com la derrota contra el Sevilla, fa néixer en l’equip de Zidane uns dubtes que trenquin aquella ratxa positiva en que els hi sortia sempre cara, marcant en el temps de descompte en més d’una i dues ocasions.

I capítol apart per Cristiano Ronaldo. Tot i el golàs de falta segueix estan molt per sota del seu rendiment esperat. No és decisiu i ja no desequilibra. I el pitjor de tot és com afecta això al seu equip que veu la seva impotència i com el desencert es va convertint en una ansietat que encara agreuja més el problema. Esperem que, com ha passat històricament, siguin vasos comunicants i això signifiqui que el Barça i Messi passen per un bon moment.