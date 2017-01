Sense sorpreses: Cristiano guanya el guardó The Best del 2016

No hi han hagut sorpreses en la primera edició del guardó The Best, que entrega la FIFA al millor futbolista del 2016. El vencedor ha estat Cristiano Ronaldo, futbolista que també es va endur fa uns dies la Pilota d'Or.

Després d'uns anys de convivència, els premis de la FIFA (The Best) i France Football (Pilota d'Or) s'han servit per separat, però tots dos guardons han anat a parar a les mans de Cristiano Ronaldo, davanter portuguès del Reial Madrid que aquest 2016 ha aixecat l a Champions, la Supercopa d'Europa i el Mundial de Clubs amb el Madrid, i l' Eurocopa amb Portugal.

"El 2016 ha estat el millor any de la meva carrera, sens dubte. Ha estat un any magnífic a nivell personal i esportiu, i he aconseguit tot el que es podia aconseguir. Mai oblidaré el 2016", ha dit el davanter, que ha lamentat que ni Messi ni cap altres dels jugadors del Barça assistissin a la gala.

Cristiano s'ha imposat amb el 34,54% dels vots, mentre que Leo Messi, segon classificat, ha obtingut el 26,42% dels suports de jugadors, seleccionadors i periodistes. El tercer finalista, Griezmann, ha obtingut el 7,53% de les votacions. El percentatge restant ha estat per als altres candidats.

Ranieri, millor entrenador

El premi al millor jugador no ha estat l'únic que s'ha repartit a Zuric. La gala ha servit per escollir el millor entrenador de l'any, que ha estat per a Claudio Ranieri, el tècnic que va fer campió de la Premier al Leicester. Zinedine Zidane, tècnic del Reial Madrid que també optava al guardó, s'ha quedat amb la mel als llavis.

Durant la vetllada, la FIFA ha donat a conèixer també els millors futbolistes del 2016. El primer guardó que s'ha donat a conèixer en la cerimònia celebrada a Zuric ha estat el del millor onze de l'any passat. La llista l'han completat cinc jugadors el Madrid i quatre del Barça, als que s'ha de sumar Dani Alves, amb passat blaugrana. Manuel Neuer, Dani Alves, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Marcelo, Luca Modric, Toni Kroos, Andrés Iniesta, Leo Messi, Luis Suárez i Cristiano Ronaldo han format l'onze ideal.

540x306 El 'selfie' dels millors jugadors del món, sense els del Barça / MARCO SCHREYL / REUTERS El 'selfie' dels millors jugadors del món, sense els del Barça / MARCO SCHREYL / REUTERS

D'altra banda, el premi The Best a la millor jugadora ha estat per a la nord-americana Carli Lloyd, i la millor entrenadora de futbol femení se l'ha endut l'exseleccionadora alemanya Silvia Neid per tercera vegada.

Les aficions de Borussia Dortmund i Liverpool han estat escollides com les millors, el premi Puskas al millor gol ha estat per al malai Mohd Faiz bin Subri; i el guardó honorific de la FIFA a la trajectòria professional ha estat per a Falcao, exjugador brasiler de futbol sala.