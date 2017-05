Cristiano Ronaldo hauria defraudat 8 milions i el seu cas arriba finalment a la Fiscalia

L' Agència Tributària ha informat al la Fiscalia de delictes econòmics que el jugador del Reial Madrid Cristiano Ronaldo no va pagar vuit milions d'euro pels seus drets d'imatge entre els anys 2011 i 2013. Segons han avançat diferents mitjans, l'Agència ha acabat el seu informe sobre el cas i aquest ja és en mans de la Fiscalia, que haurà de decidir si seria un delicte fiscal o una infracció administrativa.

Cristiano va regularitzar la seva situació tributària l'any 2015, quan a més de presentar la declaració corresponent d'aquell exercici va posar-se al dia dels exercicis anteriors, aquells entre els anys 2011 i 2013, regularització que segons Hisenda, no va ser suficient. Aquell 2015, el portuguès va pagar uns 5'6 milions, quan hauria hagut de pagar gairebé 14. És a dir, no va pagar aquests vuit milions que l' Agència Tributaria reclama.

La informació arriba just el dia després d'una nova derrota de Messi als jutjats en un cas similar. L'argentí però, ja ha estat condemnat. Cristiano, de moment, no, malgrat ser casos similars.

Durant els anys 2009 i 2013, Cristiano va declarar ingressos per drets d'imatge al paradís fiscal caribeny de les Illes Verges Britàniques, beneficiant-se de la Llei Beckham, que permetia als esportistes estrangers tributar al 24,75%, molt menys que altres ciutadans. Però un cop va veure com s'iniciaven investigacions a jugadors, el portuguès va rebre el consell de regularitzar la seva situació per voluntat pròpia. Aquesta regularització però, no va ser suficient, ja que va deixar de pagar vuit milions.

Ara la fiscalia haurà de decidir si és un delicte, o només una falta administrativa. Cristiano podrà defensar que va regularització la situació, per intentar millorar la seva posició. La querella segurament serà admesa a tràmit abans d'aquest 30 de juny, quan el cas podria prescriure. La Fiscalia haurà de decidir si és un delicte, una errada administrativa i estudiar també si hauria pogut declarar a les Illes Verges primeres esportives, fent-les passar per drets d'imatge.

Fa mesos, els tècnics del ministeri d'Hisenda (Gestha) ja van demanat a través d'un comunicat que l'Agència Tributària fes arribar a la fiscalia les dades que tenia. Segons l'escrit, "hi podria haver prous indicis per remetre el cas a la fiscalia i que aquesta valori si s'ha d'interposar una querella". En fer servir empreses instrumentals, Cristiano podria atendre's a penes de presó de dos a sis anys per a cadascun dels tres delictes que se li podrien atribuir, una condemna que es podria reduir amb el pagament de les quotes presumptament defraudades i l'admissió del delicte.