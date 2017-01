Cristiano s’apaga

Cristiano Ronaldo té un problema. La part positiva per a ell és que ho sap. La negativa és que té difícil solució. El portuguès, que farà 32 anys en els pròxims dies, està veient com el seu joc està en clar procés decreixent. És cert que acaba de guanyar la Pilota d’Or i el The Best, però per una primera part d’any 2016 prou bona i per uns èxits col·lectius en els quals no va ser protagonista en cap de les dues finals. Tot i això el seu rendiment fa mesos que és lluny del que hauria de ser. I ho sap. L’home que tot ho volia jugar ara descansa més que mai. Desapareix de convocatòries i busca optimitzar els seus esforços físics. Però l’envaeix el dubte que potser ja serà massa tard. A més, aquella comparació que l’ha acompanyat sempre ara encara li fa més mal. A 600 quilòmetres hi juga un argentí que està millor que mai.

Cristiano amb la seva fixació cap a Messi també analitza aquesta situació i pensa en un canvi de posició. En el fons és honest amb ell mateix i, més enllà del que la gent es pensi, té una autoexigència molt elevada i per això ha arribat a aquestes xifres golejadores tan altes. No ens ha d’estranyar si en un futur immediat veiem que abandona la banda i cada vegada fa més de davanter centre. De nou pur. Perquè sap que és un gran rematador. No està per encarar l’un contra un, aquí té les de perdre. Però si li centren bones pilotes es veu capaç d’engaltar-les. Té bon xut i segueix anant bé de cap. Aquest és el seu pla per sobreviure en aquesta dura fase de la seva carrera esportiva.

El que més li costa d’acceptar és que mai més podrà guanyar una Pilota d’Or. Seria un miracle. I ja n’ha viscut massa a la vida. La seva esperança és que el seu enemic esportiu tampoc n’aixequi cap més, però amb això no les té totes. Cristiano Ronaldo és un esportista molt competitiu. No es donarà així com així, però el que més li faria mal és que la seva pròpia afició el xiulés. Això seria un final molt dur. Aquest és el punt que vol evitar.

El mes que ve farà 32 anys. Té contracte amb el Madrid fins al 2021. Massa lluny. Tant club com jugador saben que no ho podrà complir. Marxarà a una lliga semiprofessional, deixant alguna quantitat de clàusula per als blancs i firmant-se ell un bon sou. Però, de moment, li toca viure al 2017 i intentar dosificar-se jugant amb intel·ligència. Tampoc siguem injustos amb Cristiano jutjant-lo pel seu caràcter difícil i egoista. Ha sigut un grandíssim jugador, dels millors rematadors de la història.