Crivillé, l'esportista que no amaga que prefereix tributar a l'estranger

El bicampió del món de motociclisme Àlex Crivillé, serà el protagonista de l'entrevista al programa 'El Suplement', de Catalunya Ràdio, que s'emetrà aquest dissabte. En un avançament, Crivillé ha provocat un fort debat en afirmar que els esportistes que no tributen a l'estranger són "burros".

Àlex Crivillé: "Tots els esportistes d'elit se'n van a fora. Has de mirar per tu. Qui no ho fa és burro!"



⏰ Dissabte a @CatalunyaRadio. pic.twitter.com/fk4ZMtwHoF — El suplement (@elsuplement) 12 de gener de 2017

El pilot defensa que “has de mirar per la teva butxaca i per més endavant" ja que els impostos del 50% que es paguen a Espanya són “una burrada”. “Tant de bo canviessin les lleis a Espanya!, poguessis tributar els teus ingressos per l'empresa i que l'Estat no es quedés el 50%. La fiscalitat és molt alta aquí, és fatal, per això els esportistes d'elit se'n van tots a viure fora. És una etapa de la teva vida molt curta i has de mirar per tu. Els del món del motor estan, lògicament, tots a fora: a Londres, a Suïssa, a Andorra, a Mònaco... és normal. I el que no ho fa és burro, així mateix: burro”,.

S'ha de recordar que Àlex Crivillé apareixia en els denominats 'papers de Panamà', una filtració que posava al descobert el nom de milers de persones de tot el món amb empreses en paradisos fiscals. Segons aquella informació, Crivillé hauria cobrat els drets d'imatge després de la consecució del campionat del món de 500 cc del 1999 a través d'una societat ' offshore'.

Tres mesos després de la consecució del Mundial de la màxima cilindrada —Crivillé va convertir-se el 24 d'octubre de 1999 en el primer espanyol a aconseguir aquest campionat—, el 25 de gener del 2000, el despatx d'advocats Mossack Fonseca va registrar a les illes Verges britàniques la societat Pro Best Invest SA. Aleshores, Crivillé residia legalment a Suïssa, i la firma del contracte amb Pro Best "va servir perquè li cedís els seus drets d'imatge, que després es pagaven al campió". Segons l'assessor de Crivillé, aquest sempre pagava els deguts impostos a Suïssa.

El darrer intermediari seria una societat holandesa, Racinvest, a la qual s'haurien cedit els drets d'matge i marca que tenia la seva empresa a Espanya. Aquest moviment s'explica perquè Holanda gaudeix d 'un tracte més favorable amb les illes Verges britàniques, on s'havia establert Pro Best Invest. L'assessor de Crivillé, segons va informar en el seu moment 'El Confidencial', ho hauria definit com " un entramat legal", i hauria apuntat que es tractava d'"enginyeria fiscal". Segons els documents de Mossack Fonseca als quals ha tingut accés aquest i altres mitjans, la societat en qüestió va ser tancada el 2006, quatre anys després que Crivillé tornés a Espanya un cop retirat el 2002.

Àlex Crivillé va defensar llavors que "sempre he complert amb les meves obligacions fiscals i mai he deixat de pagar els meus impostos, ja sigui a Suïssa o a Espanya. Vull deixar clar que en cap moment he fet cap operació que no s'emmarqui dins de la legalitat establerta per la llei". Ara, llavors també va admetre que ho va fer per estalviar-se impostos: "Tot el que he fet és legal, he fet les coses com Déu mana. Tot estava ben estructurat i amb tota la legalitat. No hi ha res il·legal", ha dit l'expilot. "Durant 5 o 6 anys vaig tenir la residència a Suïssa. Des de fa 12 anys, quan vaig acabar la meva carrera esportiva, estic tributant a Espanya. Abans, la diferència de tributació era brutal. Durant 12 anys no he tingut cap inspecció d'Hisenda perquè he fet les coses de manera legal", s'ha defensat. El pilot va lamentar "que em fotin en el pac de la gent que no ho té legal. La meva imatge queda com si fos un estafador".