El futbol de la Reial Societat destrempa un Espanyol sense idees (1-2)

La ratxa de l’Espanyol no va poder amb el valent futbol de la Reial Societat, que va trobar la fórmula per desfer l’entramat defensiu local i imposar-se per 1-2 sense patir en excés. Un entrebanc que destrempa, però que no sentencia un Espanyol que encara manté viu el seu somni europeu.

L’orientació del partit va seguir els plans de tots dos tècnics, amb propostes futbolístiques oposades. Si Eusebio Sacristán dictava control, combinacions i atacs, Quique Sánchez Flores apostava per l’espera, els replegaments i els contracops. L’absència de Piatti, però, penalitzava molt els plans d’un Espanyol que perdia un baluard ofensiu i, alhora, un pulmó solidari darrere. Aarón, orfe del seu gran soci, va passar desapercebut en atac i va patir quan Odriozola, que superava amb relativa facilitat a José Antonio Reyes, acompanyava Vela pel costat dret dels bascos.

El mexicà, principal motor dels d’Eusebio, va créixer quan Willian José va veure’s obligat a deixar la gespa per lesió als pocs minuts de joc. Un cop dur per una Reial Societat que, però, no modifica els seus plans per més que perdi un dels seus puntals perquè porta el guió après de casa. Tot el contrari que un Espanyol que va trobar-se incòmode amb dos puntes després que Quique apostés per Caicedo, que fa dues setmanes tenia un peu i mig fora del club, per suplir Piatti. L’equatorià, com Moreno, va trobar-se força aïllat dels companys, ja que la pilota tenia un únic propietari, una Reial Societat que, tot i marejar l’Espanyol amb rondos infinits, va acabar tombant el mur espanyolista amb una sensacional assistència a l’espai d’Iñigo que Vela, després de superar en la carrera al seu compatriota Diego Reyes, va recollir per acabar anotant.

La diana premiava els mèrits del conjunt basc, més insistent que un Espanyol que tornava a refiar les seves opcions a la tàctica de l’esgotament: aguantar els cops dempeus i, quan veu el rival cansat, assentar-li el cop letal. L’Espanyol no estava fent res en atac –només havia tingut un remat de cap de Diego Reyes a la sortida d’un córner, per diverses ocasions de Vela- i, sense profunditat per l’esquerra, va trobar llum en una arrencada d’Hernán. El paraguaià, que vestia una màscara negra, va treure bon profit al seu habitual excés de revolucions per plantar-se a la línia de fons i, amb inusual sang freda, retallar amb encert a dos rivals per acabar batent a Rulli.

Illarra emmudeix Cornellà

La represa no només no va canviar el guió del partit, sinó que va intensificar les propostes de tots dos conjunts: l’Espanyol seguia tenint poca pilota i gairebé sempre en camp propi, però veia amb bons ulls que els bascos, cada cop més bolcats en camp rival, deixessin espais a la seva defensa. Si els tocs dels d’Eusebio resultaven cada cop més inofensius, amb molt poc els de Quique aconseguien fer mal a una Reial Societat que no entenia com el marcador no reflectia el domini visitant. Quan millor semblaven els espanyolistes, però, van rebre una galleda d’aigua freda en forma de gol d’Illarramendi, que va sorprendre Diego López i tot l’estadi en treure’s de la màniga un espectacular xut llunyà.

El segon dels realistes va refredar els ànims d’un Espanyol destrempat que no sabia d’on treure idees per capgirar la situació, i que només va trobar possibilitats en la pausa que van posar els visitants, disposats a administrar el resultat. Desconnectats els dos puntes, Hernán va ser l’únic argument ofensiu d’un equip que va tardar massa en canviar alguna cosa. Els primers canvis – Melendo per Caicedo i Álvaro per Hernán-, van ser poc ambiciosos i no van arribar fins el darrer quart d’hora de joc. Massa poc marge pel jove migcampista del planter, que situat a la mitja punta va permetre retenir més la pilota en camp rival. Aquest cop, ni l’estira i arronsa dels últims minuts va salvar a un Espanyol destrempat.