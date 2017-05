El València aigualeix la festa de l'Espanyol en el comiat de curs de Cornellà (0-1)

Malgrat posar-hi més ganes i empenta, l' Espanyol no ha pogut endur-se l'últim partit del curs a Cornellà-El Prat, on ha sumat una immerescuda derrota contra un València que, sense ser millor, ha estat més efectiu. Un solitari gol de Gayà al tram final ha deixat sense premi els homes de Quique Sánchez Flores, que veuen ara la vuitena posició més difícil després de sumar, per primer cop aquest curs, tres derrotes seguides a casa. Si l' Eibar guanya aquest diumenge l' Sporting, aquesta posició serà per als de Mendilibar. A més, un triomf de l' Alabès contra el Celta situaria els espanyolistes desens.

A diferència del que va passar a Mestalla, on l'equip pràcticament no va comparèixer, aquest cop a l'Espanyol no se li pot retreure res. Al llarg del curs, no ha donat motius per patir a una afició que en cap moment ha parlat de descens, una paraula que ha esborrat del diccionari. Aquest dissabte, ho ha fet tot menys gols: ha tingut més joc, ocasions i iniciativa, però ha estat incapaç de batre el València. Aquest cop no hi ha hagut miracle final com a Leganés, i el que havia de ser una festa de final de curs (a falta de l'últim partit a Granada), ha estat una última jornada a casa aigualida pels de Voro, un conjunt en què, tot i la mà del mític delegat, encara destaquen més els noms dels jugadors que el seu joc, pla i un punt escarransit.

Amb la feina feta des de fa jornades, cap dels dos equips ha arriscat més del necessari. Això ha portat a un partit amb ritme baix i poques presses. Als blanc-i-blaus no els han faltat ganes de dedicar l'últim partit de la temporada als seus, ho han intentat més, però quan tenien la mel als llavis, la falta d'encert els deixava amb les ganes. El primer a intentar-ho ha estat Jurado, que al minut 3 ha enviat al lateral de la xarxa un refús de la defensa al segon pal que l'estadi ja celebrava. Minuts després, Moreno i Navarro –aquest últim amb una rematada de cap que incomprensiblement ha sortit desviada per sobre del travesser– han avisat amb gran perill, però cap dels dos ha sorprès un Domènech que ha tingut més avisos que feina. A la segona part el partit ha seguit el mateix guió: més arribades locals, però cap amb claredat.

El València, que amb prou feines havia avisat a la primera part, ha acabat trobant el camí al gol a falta d'un quart d'hora pel final amb un xut creuat de Gayà que ha sorprès el porter local. Un Diego López a qui l'afició local havia ovacionat i declarat la seva estima amb un "Diego, queda't". Si no passa res d'estrany, seguirà a l'Espanyol el curs vinent. Quan l'Espanyol torni a posar els peus al RCDE Stadium ho farà amb una altra cara i objectius renovats. El llistó ja serà més alt, no es parlarà de 'top ten' i el projecte serà uns mesos més a prop d'una meta que no és altra que jugar a Europa com a costum i no com a excepció.