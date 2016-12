Marc Crosas, rodar per tot el món per tornar a Girona amb la selecció

Catalunya jugarà amb un futbolista amb passaport mexicà: Marc Crosas, migcampista que va debutar amb la selecció absoluta el 2008, contra Colòmbia, i que torna a la llista vuit anys després. Crosas s’ha convertit en el jugador català amb més experiència a l’estranger. Tot i que actualment juga cedit al Tenerife, pertany al Cruz Azul mexicà i vol tornar a viure a Mèxic, ja que és on ha viscut els últims anys i té la nacionalitat mexicana.

La primera aventura d’aquest migcampista format al Barça va ser una cessió de mig any a l’ Olympique de Lió, on va guanyar una lliga. Després d’entendre que al Barça no hi tindria lloc, va acceptar marxar al Celtic de Glasgow, on va jugar tres anys i va guanyar una Copa de la Lliga. Després va arribar un nou canvi d’aires, ja que va marxar al Volga de Nijni Nóvgorod de la lliga russa, on jugaria 26 partits de lliga abans de decidir acceptar una oferta que li va canviar la vida del tot: fitxar pel Santos Laguna de la lliga mexicana, on guanyaria la lliga el 2012, coneixeria la seva parella i decidiria que Mèxic era una terra que li agradava: “És la meva nova llar, m’estimo molt Mèxic i ja tinc la nacionalitat mexicana. Tinc arrels mexicanes i la meva intenció és poder seguir allà, tot i que ara ha tocat marxar cedit al Tenerife”, explica. Admet que vol allargar la seva carrera i que “toca tornar a Mèxic”, però que no té cap objectiu clar sobre el seu futur, amb una carrera marcada per les lesions. Quan era al Santos Laguna va arribar a jugar la final de la Champions local, i es va valorar la possibilitat que acabés debutant amb la selecció absoluta mexicana. Però una lesió greu el va deixar uns mesos sense jugar. Per recuperar ritme marxaria cedit al Leones Negros de Guadalajara i, finalment, a un tercer club mexicà, un dels històrics de la capital, el Cruz Azul, on va patir una nova lesió greu al genoll que el va deixar mig any sense jugar.

Per poder tenir minuts i ritme, el Cruz Azul, llavors encara no entrenat per Paco Jémez, va decidir cedir-lo al Tenerife, on lluita per pujar a Primera. És a dir, sis clubs i quatre lligues després, retorn a la lliga espanyola, on no havia jugat mai. “Amb el Barça vaig debutar a la Copa i la Champions, però a la Lliga no”. Un retorn a Europa inicialment no previst que ha facilitat que pugui jugar amb la selecció catalana. “Jugar amb Catalunya és molt especial. M’he passat aquests anys explicant una vegada i una altra que sóc català, i el meu somni era jugar amb la selecció catalana”, diu Crosas, que no ha amagat mai que és independentista, fet que li ha provocat més d’un problema.

Per a Marc Crosas és especial poder jugar aquest partit a Montilivi, un estadi on ja ha anat molts cops aquests últims anys, quan estava de vacances a casa seva, fins i tot amb la samarreta del Girona, com un aficionat més. Amb família a Bescanó i Sant Feliu de Guíxols, aquest gironí somia poder veure un Girona a Primera, el mateix somni de Pere Pons, un altre gironí de la convocatòria. Ara el somni de Pons va més enllà: “Seria un somni poder jugar a Primera amb el Girona… Queda molta Lliga, però somiar en l’ascens és possible”, diu Pons, que debutarà amb la selecció. A la llista hi destaca un tercer gironí: Gerard Valentín, el futbolista nascut a Avinyonet de Puigventós i actualment jugador del Nàstic de Tarragina. El quart jugador nascut a les comarques de Girona és Andreu Fontàs, un banyolí que juga actualment al Celta de Vigo i que va arribar a jugar a les categories inferiors del Barça amb Marc Crosas. Fontàs ja havia debutat abans amb una selecció que aquest cop omplirà Montilivi per veure un partit internacional, amb una afició que somia que el 2017 sigui l’any del primer ascens del club local a Primera.