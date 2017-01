Cop d'autoritat de Loeb al Dakar en un dia accidentat de Peterhansel

El francès Sébastien Loeb (Peugeot) va guanyar la vuitena etapa del Dakar consolidant el seu liderat amb un coixí de 8:23 minuts sobre el seu compatriota i company d’equip Stéphane Peterhansel, a dues jornades de la finalització de la cursa. Peterhansel per cert, va atropellar amb el seu cotxe al motociclista eslovè Simon Marcic (KTM) i li va fracturar una cama. El dotze vegades guanyador del Dakar va aturar-se per assistir a Marcic i es va quedar al costat d’ell fins que va arribar l’equip mèdic, i el temps que va estar detingut li va ser retornat per l’organització.

El català Nani Roma (Toyoya), que era tercer, va acabar a 31:29 minuts i es va acomiadar de la lluita pel Dakar. Amb aquests resultats, Loeb lidera la general amb un temps de 25:04:33 hores, 8:23 minuts per davant de Peterhansel.

En motos, el britànic Sam Sunderland (KTM) segueix líder per davant de l’austríac Matthias Walkner i el català Gerard Farrés (KTM). El castellonenc Joan Barreda ha guanyat la seva tercera etapa o puja fina la cinquena posició. Laia Sanz va acabar catorzena i puja una posició a la general, on és catorzena.