Dani Pedrosa presenta candidatura a Jerez

Després de dominar en els tres entrenaments lliures a Jerez, Dani Pedrosa va aconseguir també el millor temps a la qualificació del Gran Premi d’Espanya de MotoGP. El pilot de Castellar va encapçalar una primera fila de motos Honda, superant per mitja dècima el seu company Marc Márquez i per dues dècimes Cal Crutchlow, que pilota una moto no oficial.

Feia gairebé dos anys que Pedrosa no aconseguia el millor temps a la qualificació. L’última vegada va ser a Malàisia el 2015. Aquesta vegada, i amb un temps de 1:38.249, tornava a sentir-se un guanyador. “Estic content perquè m’ha anat molt bé. He tingut bones sensacions i ho he intentat aprofitar. És un molt bon registre”, explicava tot just baixar de la moto, amb un somriure sincer. En realitat, l’objectiu de Pedrosa era acabar a “la primera” fila però gràcies a una lliçó de pilotatge i al fet d’haver sortit guanyador d’un cos a cos amb el seu company Márquez, va escalar fins a la posició de privilegi.

També hi va tenir un paper important l’estratègia. “Sabia que el tenia enganxat i que era fàcil que fes el mateix temps que jo”, explicava Pedrosa. Per això es va apartar, just després d’aconseguir la volta ràpida, i va deixar Márquez sense referència. Aquest últim va fer l’última volta a cegues i al límit, i va estar a punt de pispar-li la pole. Només un error en l’últim sector li va fer perdre les dues dècimes d’avantatge de què disposava. Al final va ser segon, a només 45 centèsimes. Crutchlow va ser tercer a dues dècimes, seguit de Maverick Viñales, que només va poder ser quart a gairebé mig segon. Valentino Rossi -líder del Mundial- i Jorge Lorenzo sortiran des de la tercera fila de la graella, mentre que Aleix Espargaró serà dotzè després de caure a la Q2 quan feia un intent de volta ràpida.

Un punt d’inflexió

Dani Pedrosa afrontava el 2017 amb esperança. Un reset. Començar de nou després d’un 2016 que havia sigut un any “molt difícil” per a ell. El de Castellar verbalitzava una situació que es podia comprovar amb els resultats als entrenaments i a les curses. La temporada passada no va aconseguir cap pole position, tan sols va guanyar una cursa -a San Marino- i va pujar dues vegades més al podi, per celebrar que havia acabat tercer. En total, 155 punts i la sisena posició al campionat, un bagatge massa pobre per a un pilot oficial d’Honda. I més si es compara amb el seu company d’equip, Marc Márquez, que va aixecar el títol de campió del món.

Per això, la pole és especialment important per confirmar les esperances de Pedrosa en aquest 2017, en què, per ara, ha obtingut un cinquè lloc a Qatar i un podi a l’Argentina, però també una caiguda a Austin. A Jerez, el millor temps de la qualificació va anar acompanyat del millor registre en tots els entrenaments, inclòs el del divendres al matí, que es va córrer amb pluja. El resultat de la cursa pot ser el seu punt d’inflexió positiu.