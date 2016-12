David Blatt, una pissarra incòmoda

Animat per tres victòries de prestigi consecutives contra el Reial Madrid, el Fenerbahçe i el Maccabi, el Darussafaka Dogus visita aquesta nit (21 hores, Esport3 i Movistar Deportes 1) un Barça Lassa que els últims dies no s’ha pogut entrenar amb Georgios Bartzokas, que pateix un procés víric.

L’equip turc és entrenat per David Blatt, que fa un any ocupava la banqueta dels Cleveland Cavaliers. La franquícia va completar la temporada enduent-se el títol de la NBA i, tot i haver-lo destituït, va reconèixer el mèrit de l’entrenador jueu fent-li arribar un anell de campió. “No hi ha cap partit fàcil a l’Eurolliga i el duel contra el Barça no serà diferent. Hem tingut una trajectòria molt exitosa en les últimes setmanes. Esperem continuar amb aquesta ratxa. El Barça també ha aixecat el seu nivell. Estan jugant molt bon bàsquet, per la qual cosa poden esperar un partit molt dur fora de casa contra un gran rival”, opina el tècnic, que es retrobarà amb Tyrese Rice, jugador amb el qual va aconseguir l’Eurolliga del 2014 amb el Maccabi.

El Darussafaka Dogus és un equip que juga caminant i que aposta per un ritme lent i controlat, però que compta amb un grapat de jugadors amb molta capacitat ofensiva. La seva amenaça de tir de tres punts és molt creïble. Will Clyburn i Brad Wanamaker, les dues principals fonts d’anotació de l’equip turc, tenen percentatges superiors al 47%.

Després dels triomfs contra l’EA7 Emporio Armani Milà i el València Basket, el Barça Lassa arriba al partit amb la percepció sobre el seu joc millorada, però sense marge d’error al Palau Blaugrana. El Darussafaka Dogus, que acumula quatre triomfs com a visitant, suma dues victòries més que un equip culer que necessita trobar estabilitat.

Millor, però lluny del seu nivell

“L’equip està millor que abans però encara està lluny del que volem. Tenim molt marge de millora i podem donar molt més”, opina Josep Maria Berrocal, un dels entrenadors ajudants de Bartzokas. “Amb el retorn de Doellman i Navarro hem començat a jugar millor en atac. Són molt importants per a nosaltres. Quan tinguem la plantilla al complet podrem jugar a un gran nivell. És difícil entrenar-se i competir sense jugadors importants”, diu Ante Tomic, pivot d’un Barça Lassa que continua tenint les baixes de Stratos Perperoglou, Pau Ribas i Shane Lawal.

El València passa per sobre de l’ICL Manresa

El València Basket va passar ahir per sobre de l’ICL Manresa (100-55) en el partit que va obrir la 15a jornada de la Lliga Endesa. El cuer de la competició no va tenir opcions a la Fonteta, on Pere Tomàs va ser el màxim anotador visitant amb 15 punts. El català Rafa Martínez, que va sumar 10 punts, es va convertir en el màxim anotador de la història de l’equip valencià. El club local va aprofitar el partit per homenatjar Miki Vukovic. El Divina Seguros Joventut, per la seva banda, visita avui (20.30 hores, Multideporte) la pista de l’Herbalife Gran Canària. Albert Miralles i José Nogués continuen de baixa.