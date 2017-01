Del CE Europa a vendre la marca Barça als EUA

El futbol amateur és una realitat gairebé clandestina que sobreviu allunyada del gruix dels aficionats, però que manté uns esforçats seguidors. Només els més fidels recordaran que el CEEuropa va acabar en setena posició el campionat de Tercera Divisió de la temporada 2010-2011. Va ser l’últim any entre terrenys de joc mal cuidats de Marc Segarra i Àlex Isern, dos esforçats futbolistes que van rebre una inesperada proposta per marxar als Estats Units i reforçar l’equip de la Universitat de Charlotte mentre estudiaven un màster. No van malbaratar el temps i el seu projecte final els va servir per posar en marxa ISL Futbol, una empresa de gestió esportiva pionera en la creació, gestió i execució d’experiències úniques en el món del futbol.

“A través de la innovació, el talent i les relacions personals, proporcionem un nivell de professionalitat extraordinari a marques, clubs i organitzacions esportives de tot el món”, resumeix Isern. La seva feina no li va passar desapercebuda al Barça, que es va associar amb ells per expandir-se als Estats Units. “Tenim una gran capacitat de captació i això és el que va cridar l’atenció del Barça, que ens va proposar seguir fent les nostres activitats sota el paraigua de la seva marca. Aquest 2016 hem mobilitzat 5.000 joves i aspirem a duplicar la xifra durant el 2017”, diu.

“El futbol no és el primer esport als Estats Units. Ni el segon. Ni el tercer. Però això no vol dir que sigui un esport poc practicat, ni de bon tros. Estem parlant d’una disciplina que compta amb 15 milions de futbolistes federats. A més, la tendència està canviant i el futbol està guanyant un gran protagonisme entre els joves d’entre 15 i 24 anys”, explica Isern.

La marca Barça és un gran reclam a Europa, però al mercat nord-americà ha de competir amb algunes de les franquícies esportives més importants del món. “El Manchester United i el Barça són les marques futbolístiques més conegudes als Estats Units, però encara hi ha zones on hi ha una gran desconeixença. En alguns llocs coneixen Leo Messi, però no saben res del club blaugrana”, reconeix.

ADN blaugrana

L’objectiu d’ISL Futbol és organitzar diferents campus d’estiu i posar en marxa un grapat de FCB Escoles. “El tret diferencial és que utilitzem la metodologia Barça i els nens s’entrenen de la mateixa manera que ho farien a Barcelona, amb els mateixos valors i amb el mateix estil de joc”, avança Isern, que té 28 anys. Els mateixos que Marc Segarra, amb qui va començar a jugar quan tots dos tenien nou anys. El tercer soci del projecte és Mac Lackey.

La iniciativa té previst expandir-se pels Estats Units. “Tenim una oficina a Barcelona i una altra a Charlotte, on molta de la gent que hi treballa és catalana. Són joves que han vingut a estudiar. L’objectiu del 2017 és organitzar 30 campus en 30 ciutats nord-americanes diferents. També augmentarem el nombre d’escoles”, apunta.

La tercera pota del projecte consisteix a organitzar clinics per a joves nord-americans a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. Un centenar de nens d’entre 7 i 15 anys van participar fa unes setmanes en una iniciativa d’aquestes característiques. A més de familiaritzar-se amb la metodologia Barça, els participants van poder conèixer Rafinha. Els nens i nenes procedien de Washington, Indianapolis, Columbus, St. Louis, Richmond i Raleigh.

“Estaven emocionats. Són molt fans del Barça, i viuen la seva passió a moltíssims quilòmetres de distància. Segueixen el Barça sempre que poden, els torna bojos el futbol i, encara que alguns són molt petits, tenen clar que, per la seva filosofia de joc, ells volen jugar com Messi o Neymar”, resumeix Achille Obougou, director d’experiència global d’ISL Futbol.