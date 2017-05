Del punt final al punt i seguit: avís de Laporta

La carpeta de l’acció de responsabilitat pot no haver-se tancat del tot. Tot i que dilluns Josep Maria Bartomeu va assumir que no recorrerien al Suprem, el president del Barça va provocar el malestar entre els cinc exdirectius afectats per la demanda en assegurar que “la sentència acredita que el mandat de Laporta va acabar amb pèrdues”. L’expresident i Xavier Sala i Martín van ser els primers a sortir al pas de les “mentides” de Bartomeu i van assegurar a Catalunya Ràdio que podien “portar-los als tribunals per danys i perjudicis”.

Un escenari que no descarta cap dels altres exdirectius. Ara mateix és una idea incipient, que han parlat entre ells molt per sobre i que pot tenir recorregut perquè així els hi han comunicat els advocats que han portat la seva defensa durant aquests set anys. En tot cas, no s’han assegut encara per parlar-ne en profunditat. S’ha de valorar amb calma i cadascú actuaria de manera individual. “El mal que ens han fet no té preu”, explicava ahir Josep Ignasi Macià a l’ARA, i assumia que ha costat arribar fins al final per les “pressions” que ha rebut durant aquests últims mesos per pactar i sortir del procés, però que “la dignitat és l’últim que s’ha de perdre” i això ha sigut cabdal per aguantar. De fet, tot i que ha sigut un autèntic malson per a les famílies afectades, Macià considera que podria resistir més anys d’incertesa judicial per refer els danys soferts: “Després del patiment d’aquests 7 anys, no em ve de 7 anys més”. Ahir a la tarda, a través de les xarxes, Laporta va voler agrair als seus companys de junta el camí recorregut plegats, “especialment els que heu arribat fins al final”.

Però si a una banda hi pot haver novetats durant les pròximes setmanes, a l’altre costat també deixaven caure un avís. Entre els directius i executius admetien que Bartomeu es va equivocar en el seu parlament, però també plantejaven que si un soci vol, pot portar l’anterior junta als tribunals per haver “falsejat els comptes”.

Un altre trident

No només hi va haver moviment entre els exdirectius. També Agustí Benedito va carregar amb força contra l’actual junta. “Crec que finalment hauran de dimitir. Si s’aferren al càrrec, seran els socis els que hauran de fer una moció de censura”, va dir als micròfons de la Cope, on va afegir que si es dona aquest escenari els socis poden “comptar” amb ell. “Quan jo vaig estar promovent la moció, fa 19 anys, era un joc de nens al costat d’això”, va assegurar, i va criticar que “l’altre trident”, el que formen “Rosell, Bartomeu i Faus”, manté “relacions econòmiques”.