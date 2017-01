Demichelis, l’enèsim experiment que acaba en fiasco

“No em queden gaires més anys de futbol, no vull ser hipòcrita. Però volia seguir a la Lliga i aportar més coses”. Amb aquestes paraules es presentava a l’estiu un Martín Demichelis que ahir va acomiadar-se de la resta de companys i va rescindir el seu contracte amb l’Espanyol. El balanç del veterà argentí com a espanyolista és força pobre: només 98 minuts oficials i la final de la Supercopa de Catalunya. Tot i perdonar pràcticament la meitat de la seva fitxa -uns 800.000 euros-, el marge salarial de l’Espanyol segueix sent molt estret de cara a incorporacions hivernals.

Demichelis és l’últim d’una llista de jugadors amb cert cartell que tenen un pas efímer per l’Espanyol en els últims anys. El van precedir homes com César Peixoto, que després de fer-se un nom al Porto, amb l’Espanyol només va aconseguir disputar un amistós contra el Terrassa en què, en 20 minuts, va provocar un penal i va patir una lesió al genoll que li va impedir tornar a vestir-se de blanc-i-blau. Van viure un destí similar dos laterals drets: Steve Finnan, que després de disputar dues finals de Champions amb el Liverpool només va arribar a jugar cinc duels, i un Felipe Mattioni que en va jugar 18 en cinc anys a causa de successives lesions.

Entre les incorporacions en declivi, homes com l’exdavanter del Saragossa Ewerthon, una cessió poc profitosa, amb un únic gol el dia del seu debut. O el japonès Nakamura, de qui es recorda més la seva multitudinària presentació que el seu rendiment: com Martin Petrov, una aposta d’Aguirre, el japonès només va ser capaç de firmar una assistència abans de tornar al seu país.

Hi ha alguns casos amb menys cartell, com Ciani, Bardi, Arlauskis i Pillud, que mai van tenir continuïtat i van marxar abans d’hora, mentre que d’altres ni tan sols van arribar a debutar. Adrián Luna va passar de brillar en un Campionat Sud-americà en què Neymar va ser l’MVP a ser cedit al Nàstic, el Sabadell i el Nacional abans de tornar a l’Uruguai. O un desconegut lateral esquerre brasiler, Wellington Baroni, que tal com va arribar de l’Iguaçú va sortir cedit al Panionios i al Lajeadense, per acabar altre cop al Brasil. Una llista on, des d’ahir, també hi ha Demichelis.