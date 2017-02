Derrotes que no condicionen però que obliguen a reaccionar

Les derrotes de l’Espanyol davant la Reial Societat i el Madrid deixen tres lectures en l’espanyolisme. La primera, realista, corrobora que el seu equip encara és lluny dels grans. La segona, més crítica, defensa que falta fer un pas endavant. La tercera, la més optimista, reflecteix que, tot i aquests dos entrebancs seguits, l’Espanyol es manté a tres punts d’una setena posició que, en cas que el Barça assoleixi la Copa, donaria accés a Europa. “El nostre objectiu no era Europa, però no deixarem de mirar cap amunt”, va sincerar-se Quique dissabte, recordant que l’objectiu estipulat pel club per a aquest curs era ser en el top ten.

En tots dos duels, el tècnic va preferir evitar jugar amb foc abans que arriscar. Al Santiago Bernabéu va ser explícit amb un fals 4-2-3-1 que, amb el pas dels minuts, va convertir-se en un 4-5-1 en què Gerard Moreno acabava fent de doble lateral dret per ajudar David López amb les internades de Nacho i Cristiano Ronaldo. Contra la Reial Societat, l’entrada de l’equatorià Felipe Caicedo va restar profunditat a un equip que enyora peces com Leo Baptistão o Hernán Pérez, suplent dissabte per unes molèsties físiques. Així, un Espanyol inofensiu només ha rematat tres cops a porteria en aquests dos últims duels. Per contra, va rebre’n vuit, quatre de les quals van acabar en gol.

Malgrat ser un equip que viu del contracop, davant de conjunts tan dominadors el va penalitzar no tenir gairebé mai la pilota -32% de possessió contra els blancs per un 38% davant els bascos-. També és simptomàtic que els dos jugadors periquitos amb més intervencions al Santiago Bernabéu, els laterals Aarón i David López, toquessin la pilota 62 i 52 cops respectivament, menys que vuit jugadors blancs. Pràcticament sempre, a més, ho feien en camp propi. El terç de camp rival només el van trepitjar un 16% del temps. “Els jugadors no han tingut por d’anar cap endavant, però el rival no ens ha deixat fer grans coses”, va assenyalar un Quique Sánchez Flores moderat en la seva anàlisi. El seu objectiu, va confessar, era no prendre mal ni sortir golejats, com havia passat el curs passat.

Més crítica, però, va ser la valoració de jugadors com l’argentí Piatti, un dels que més va patir la proposta defensiva: “No estem contents per com ho vam plantejar. Ens van tancar darrere i no vam enllaçar dues o tres passades per obrir el joc i el camp. Estem fotuts i frustrats”. En la mateixa línia va manifestar-se un Diego López que només va poder aturar un dels tres remats rebuts entre els tres pals: “L’equip va ser conformista i el resultat és lògic. No vam fer coses per intentar puntuar al Bernabéu”. El porter, això sí, va valorar positivament el treball defensiu dels seus companys, un dels pocs punts destacables.

Un calendari propici per remuntar

Entre les reaccions en calent, però, també hi va haver una mirada al futur més immediat, que presenta un calendari propici perquè l’Espanyol torni a aixecar el vol. L’Osasuna, el Celta de Vigo, el Vila-real, el Las Palmas i l’Eibar -tres d’ells, rivals directes en la lluita per jugar la pròxima edició de l’Europa League- marcaran l’ambició i possibilitats d’un grup que, en aquesta segona volta, ja ha jugat contra tres dels cinc primers. “Ara hem de donar la cara. S’acosten partits molt seguits en poc temps i cal estar centrats”, va apuntar Piatti. Visitat el Bernabéu, ara comença un tram vital que marcarà les opcions de l’Espanyol de cara al que resta de curs.