Des d’avui el Miniestadi deixa d’existir

El Miniestadi desapareix avui. No pas físicament, però sí conceptualment. Així ho ha anunciat el vicepresident de l’àrea patrimonial, Jordi Moix, en la presentació del nou estadi que es construirà a la Ciutat Esportiva i que durà el nom de Johan Cruyff. “El terme Miniestadi deixa avui d’existir, ara serà l’estadi Johan Cruyff, amb majúscules”, ha dit el directiu en un acte a Sant Joan Despí al costat del president Josep Maria Bartomeu i l’alcalde de la localitat, Antoni Poveda.

El projecte, que costarà 19 milions d’euros, està “políticament tot aprovat”, però falta la “concessió de la llicència”, que s’espera tenir aviat i al juliol poder construir ja el nou equipament, amb capacitat per a 6.000 espectadors, tot cobert, i amb un pàrquing adjacent de 700 places. Hi jugaran el filial, el juvenil i també l’equip femení. “Serà una peça clau; avui potser no som conscients que serà un referent mundial en la formació”, ha dit Bartomeu, que espera tenir el nou estadi a punt a mitjans de la temporada 2018-2019. El trasllat dels equips a la Ciutat Esportiva permetrà l’enderrocament de l’actual Miniestadi, previst per a la tardor del 2018, i l’inici de la construcció del nou Palau Blaugrana.

El Barça rehabilitarà també la Masia Can Felip, adjacent a la Ciutat Esportiva, i que es destinarà als jugadors del planter de més de 18 anys, que actualment viuen en pisos a Sant Joan Despí. En total, hi haurà set apartaments per a 21 esportistes.

L’anècdota de l’acte l’ha protagonitzat el mateix Moix en recordar Cruyff: “Sóc tant d’aquest personatge que un fill meu es diu Jordi Johan”, ha explicat.

Sobre la resta d’equipaments, Bartomeu ha dit que el Barça esperarà “tenir el patrocinador” del nou Camp Nou abans de tirar endavant el projecte de l’Espai Barça a les Corts.

Bartomeu ha dit que hi va haver un malentès amb el tema del nom del carrer que es vol donar a Johan Cruyff. El Barça no va sol·licitar el canvi de nom del carrer Arístides Maillol. “Volem un carrer el més pròxim possible al Camp Nou”, ha dit el president. El club buscarà una solució mixta, és a dir, mantenir el nom d'Arístides Maillol, però com que el traçat del nou carrer canviarà, poder batejar un dels nous trams –preferentment on hi vagi la seu social– com a carrer Johan Cruyff.