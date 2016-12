Despatxos amb idees

Hi ha despatxos il·lustres a Can Barça on ha germinat una idea molt perillosa per al futur immediat. En aquests despatxos, en converses íntimes i de moment poc confessables, potser en algun dinar amb gent de confiança, va madurant una hipòtesi de futur: si Messi acaba marxant, cal cuidar Neymar perquè el futur del club passa pel brasiler. No és un plantejament nou perquè ja es va expressar en el moment del fitxatge de Neymar. El que resulta realment nou i una mica arriscat és que en aquests despatxos (no en el del president però sí en els de gent pròxima) sembla que tenen assumit que Messi té opcions serioses de marxar aquest estiu. De fet, escoltant els il·lustres ocupants d’aquests despatxos, un té la sensació que l’operació ja estava dissenyada per si l’estiu passat es materialitzava l’adéu precipitat de Messi després del cop judicial a iniciativa de l’Agència Tributària i l’Advocacia de l’Estat.

Ara mateix, amb l’empatx dels àpats de Nadal i Sant Esteve i la influència del cunyadisme de sobretaula, sembla una possibilitat forassenyada i peregrina. Una excentricitat dels apòstols de la teoria de la conspiració. Però, mentrestant, en aquests despatxos la idea es va preparant a mesura que van passant els dies sense que Messi firmi la renovació del contracte. Els pares de la idea s’han menjat les neules i en algun moment han imaginat el que pot passar aquest estiu si el president i la seva gent de confiança no se’n surten de convèncer Messi que el Barça li ofereix prou garanties de competitivitat esportiva i de defensa jurídica en cas que tingui problemes, perquè decideixi acabar la seva carrera esportiva al Camp Nou. L’última variable de l’equació Messi la coneixerem quan es pronunciï el Tribunal Suprem. El cas és que entrem en la segona meitat de la penúltima temporada del contracte vigent de l’astre argentí i el més calent és a l’aigüera. Cada setmana que passa s’aproxima la possibilitat que aparegui algú dels grans d’Europa i li posi sobre la taula a Messi els 100-200 milions d’euros que necessitaria per fitxar-lo del Barça.

Tornant als despatxos, és absolutament legítim que germini aquesta idea. El més preocupant és que, en el moment decisiu, els que tenen com a somni humit veure Neymar coronat al tron de Messi i Messi a l’exili (amb la milionada que rebria el club a canvi) tindran l’excusa perfecta per no remar quan les coses es posin lletges en la negociació que Bartomeu lidera amb Messi. Quan surtin del despatx es faran notar per crear opinió. Atents.