Desxifrant Russell Westbrook

La possibilitat que Russell Westbrook acabés la temporada regular amb un triple-doble de mitjana, una fita que tan sols havia assolit abans Oscar Robertson, era més improbable que no que un llamp et caigués a sobre, però l’atípica estrella dels Oklahoma City Thunder ho ha aconseguit.

Després de veure com James Harden, Serge Ibaka i Kevin Durant deixaven la franquícia, el base es va obsessionar a mantenir el nivell competitiu de l’equip. Per fer-ho va assumir uns nivells inhumans d’exigència, i va convertir les actuacions excepcionals en fets quotidians. No li va quedar cap altra alternativa, perquè els Thunder no són, ni de bon tros, aspirants a l’anell de campions. De fet, accediran als play-off amb el sisè millor registre de la Conferència Oest.

Hereu de la competitivitat extrema de Michael Jordan, Kobe Bryant o LeBron James, el jugador té tants admiradors com detractors. La gent acostuma a criticar allò que no entén, i no és fàcil desxifrar el joc de Westbrook, un dels pocs esportistes del món capaços d’interpretar els papers de superheroi i de malvat en la mateixa pel·lícula.

Un dels analistes que més bé coneix Westbrook és el català Jordi Vilà, col·laborador de l’ARA a qui Jordi Basté va batejar fa uns anys com el rookie. La seva anàlisi sobre el californià no té preu. “És un jugador únic, amb l’habilitat d’enamorar i de desesperar la mateixa persona en un mateix partit. En un mateix minut, de fet. En una mateixa jugada, fins i tot. A mi m’ha passat”, reconeix.

La seva personalitat no deixa indiferent ningú. “De família de classe mitjana, Westbrook és aparentment extravertit, però en realitat és força reservat, tímid, fins i tot. Li agrada la moda i té un estil molt personal. Russ va jugar dos anys a UCLA i és un noi amb una personalitat de Hollywood. Es fa notar, amb el seu estil tant dins com fora de la pista, i mai passa desapercebut. El seu lema personal és Why not? (per què no?)”, apunta.

“Els seus grans detractors diuen que no és un base pur, que no sap dirigir un equip. I és evident, que no ho és. Però, i què? Westbrook és un base modern, un jugador total. Els Thunder juguen un tipus de bàsquet en què no necessiten que el seu base sigui només un passador. Dit d’una altra manera, necessiten que sigui un jugador agressiu, que trenqui les defenses amb les seves ràpides decisions en els primers segons de les possessions”, opina Vilà.