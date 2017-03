Deulofeu brilla amb Espanya en un partit marcat pel videoarbitratge (0-2)

Espanya ha derrotat França a París per 0-2 en un partit amistós marcat pel vídeoarbitratge, que ha servit per validar un gol espanyol i descobrir que un francès, considerat legal inicialment per l'àrbitre, no era legal.

Els cinc jugadors del Barça presents al camp, Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, Andrés Iniesta i el francès Samuel Umtiti, han estat titulars.

El jugador de moda a França, el jove de 18 anys Mbappé, ha protagonitzat els primers atacs del'equip de Deschamps, en un partit amb ritme i ocasions a les dues porteries. En el minut 48, Griezmann ha fet el primer gol del partit, però la jugada ha estat invalidada després que l'àrbitre alemany Felix Zwayer hagi estat informat pel videoarbitratge que estava en fora de joc.

En el minut 66 Gerard Deulofeu ha entrat per Pedro ien la primera aparició ha forçat el penal del 0-1,marcat per Silva. En tot i que en primera instància l'assistent l'havia considerat fora de joc.

En altres partits del dia, André Gomes ha jugat tot just 13 minuts en la derrota portuguesa 2-3 amb Suècia. I Itàlia ha derrotat Holanda per 1-2, amb Cillessen sense jugar.