L'Espanyol fitxa Diego López, que seguirà al club

Diego López i l' Espanyol han arribat a un acord perquè el porter gallec s'incorpori, definitivament, a la plantilla del primer equip. D'aquesta manera es confirma la transferència definitiva de Diego López al conjunt blanc-i-blau procedent de l'AC Milan. El futbolista ha segellat el seu compromís amb el RCD Espanyol fins al 30 de juny del 2020, i tindrà una clàusula de rescissió de 50 milions d'euros.

El gallec ha rebut 38 gols en contra en 35 partits aquesta campanya i ha estat el tercer porter menys golejat de la competició. "És un dia molt feliç. Portem una temporada, i ha estat meravellosa. Avui és el dia assenyalat en què puc prolongar la meva relació amb l'Espanyol. Vull donar les gràcies al club, al míster, al cos tècnic, als companys i a l'afició especialment per aquest any, que ha estat magnífic. El meu desig era continuar aquí. La prioritat era seguir, perquè m'hi he trobat molt a gust", ha resumit Diego López en declaracions a Espanyol TV.

El porter serà intervingut la tarda d'aquest dimarts de la bursitis que pateix al genoll dret com a conseqüència de la lesió que va patir en el partit de Lliga al Camp Nou. Aquesta lesió no li ha impedit seguir jugant, però ara passarà pel quiròfan.