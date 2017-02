Diego Reyes, el botxí de Galca que treballa en silenci per a Quique

Quan ara fa un any, el 8 de febrer del 2016, la Reial Societat, rival d’aquest divendres de l’Espanyol (20.45 h, GOL), visitava Cornellà, Diego Reyes (Mèxic DF, 1992) va convertir-se en botxí dels blanc-i-blaus després d’anotar un gol de cap i transformar els silencis d’impotència en xiulets d’indignació. La vida li ha canviat del tot a l’ Espanyol des d’aleshores. També al central mexicà, que quan dissabte s’agenolli per resar uns segons abans del xiulet inicial, demanarà que siguin els periquitos els que s’enduguin els tres punts. El 0-5 dels d ’Eusebio Sacristán comprometia la situació de Constantin Galca i el futur d’un Espanyol que temia per no baixar a segona. Ara, tot el contrari, somia a anar a Europa. Bona part de culpa la té el mateix Reyes mexicà, un dels responsables de l’èxit d’un bloc que està agafant embranzida en aquesta segona volta.

“Tenim un gran equip per aconseguir coses importants”, assegurava fa uns dies Diego Reyes, un dels principals baluards espanyolistes que, tot i encarregar-se d’una feina silenciosa a l’ombra d’altres noms més mediàtics, està complint amb escreix i cada cop té més bona reputació. A la Rosaleda va salvar dos gols cantats sota la línia de gol i va corroborar que el rombe defensiu que formen ell, Diego López, David López i Javi Fuego és un dels millors sistemes defensius de la Lliga. No és casualitat, per tant, que els quatre estiguin entre els cinc jugadors més utilitzats per Quique Sánchez Flores, que ja ha trobat la seva guàrdia pretoriana.

El tècnic madrileny no li treu l’ull de sobre al mexicà als entrenaments. No dubta a corregir-lo ni a animar-lo, ja que sap que és una de les revelacions d’aquest curs. La seva feina a l’ombra s’explica amb xifres: encara que no va guanyar-se un lloc a l’onze titular fins a la setena jornada, des d’aleshores no s’ha perdut un minut. Amb ell sobre la gespa, l’ Espanyol ha encaixat 13 gols (un cada 111 minuts). Sense ell, n’ha encaixat 14, un cada 44 minuts. “No és casualitat ni és només per la defensa. És molt important l’ordre de l’equip, ja que no necessites fer faltes”, puntualitza. No li falta raó, ja que el bon posicionament li permet no arribar a una falta per partit (0,6). A més, com David López, l’internacional mexicà tampoc ha rebut cap targeta aquest curs.

"No em crec el que he aconseguit, vull seguir sumant, creixent i guanyar-me un lloc" Diego Reyes Jugador de l'Espanyol

Amb un 79% d’encert a la passada és, després de Jurado i Fuego, el tercer millor passador de l’equip dels habituals. Donar continuïtat al joc des de darrere és dels aspectes que més ha canviat des del curs passat. A més, és un dels jugadors que més pilotes recupera i que més duels aeris guanya cada partit. “Estic content, però un encara pot millorar i em falta molt per aprendre”, insisteix. La seva humilitat li ve de formació, ja que els seus pares li van reiterar la importància de mantenir els peus a terra des de jove. “No em crec el que he aconseguit, vull seguir sumant, creixent i guanyar-me un lloc”, puntualitza. De petit li van diagnosticar hiperactivitat, i va arribar a provar el tenis i els salts de plataforma, però el que més li va cridar l’atenció va ser el futbol. Va començar sent davanter i marcant al Club Amèrica, però a poc a poc va anar endarrerint la seva posició fins a la de central. El curs passat, Eusebio Sacristán el va provar en diverses ocasions al doble pivot, però Quique li ha trobat un encaix ideal com a complement de David López. El català lidera i ordena el joc des de darrere, mentre que el mexicà, ràpid i un punt més anàrquic, guanya pilotes dividides i corregeix.

Només té 24 anys, i malgrat que està cedit amb una alta opció de compra de 7 milions d’euros, els tècnics espanyolistes tenen clar que és una aposta de futur que cal assegurar. L’ Espanyol, que haurà de decidir què fa amb ell a l’estiu, ja busca fórmules per renegociar la clàusula per abaratir l’operació i poder lligar un central que vol seguir les passes d’un vell conegut per a l’afició periquita, el també mexicà Héctor Moreno, que no va dubtar a recomanar-li que vingués a l’Espanyol.

Quique: “Vull ser un creador de somnis”

El tècnic blanc-i-blau va admetre que els bons resultats han fet il·lusionar també els seus jugadors. “Vull ser un creador de somnis”, va dir un entrenador que tindrà una baixa molt important: l’extrem argentí Pablo Piatti. “No sé qui el suplirà. Hem de conviure amb les baixes. Aporta molts números en atac, però l’absència d’un és l’oportunitat d’un altre”, va explicar Quique Sánchez Flores. Sobre Caicedo, el tècnic va comentar que el veu “completament integrat”. Vam parlar al desembre, sabíem que podia marxar, però ara està amb nosaltres”.