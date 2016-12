Digne marca el seu primer gol abans que Alcácer, però el valencià també s’estrena

Ni André Gomes, ni Samuel Umtiti, ni Denis Suárez, ni Paco Alcácer. El primer jugador fitxat aquesta temporada a aconseguir un gol en partit oficial va ser el francès Lucas Digne, trencant una ratxa de més de 500 minuts entre tots els reforços d’aquest estiu sense veure porteria. L’exjugador de la Roma, que no feia un gol des que en va marcar un al camp de l’Atalanta a l’abril, va jugar un gran primer temps, en què va rematar tres cops a porteria. I en un d’aquests xuts va fer el seu primer gol, i va marcar, doncs, abans que un Paco Alcácer que sí que havia marcat en l’amistós de la setmana passada a Qatar.

L’exdavanter del València, però, va allunyar fantasmes uns minuts més tard, en marcar per fi en partit oficial amb la samarreta blaugrana. “Era qüestió de temps, el seu gol, tothom està molt content amb la seva feina”, va dir Luis Enrique, que va dedicar el triomf als 64.025 espectadors que no van fallar. Alcácer ja sumava 574 minuts sense marcar quan va intentar rematar una centrada, però es va precipitar, ja que va caure en fora de joc. Però el jutge de línia no ho va veure i la seva rematada de cap va acabar pujant al marcador. El jugador de Torrent ho va celebrar amb ràbia, conscient que havia trigat massa a fer-ho. “Era molt important fer el primer, ara cal seguir en aquesta mateixa direcció. Si treballes bé, el gol arriba. I així ha sigut”, va dir el davanter, que no es va estar d’afegir: “El que pugui pensar la gent no és important, el que m’importa és el que pensin els meus companys”. “No era un partit fàcil, ja que ells no volien deixar espais, però un cop s’han fet els primers gols han arribat més espais”, va afirmar.

Els sis jugadors fitxats aquesta temporada, de fet, van jugar contra l’Hèrcules. I malgrat no tenir gaire feina, l’últim duel de l’any també va permetre a l’holandès Jasper Cillessen aconseguir, a la tercera oportunitat, acabar un partit oficial sense rebre gols, ja que l’Alabès n’hi havia marcat a la Lliga i el mateix Hèrcules al partit d’anada. Luis Enrique, per cert, no va fer ni un sol canvi. Ni un. Els 11 jugadors que van començar el partit el van acabar. “És la millor manera d’acabar l’any. Alguns jugadors s’han reforçat i l’equip, com a col·lectiu, també”, va sentenciar Luis Enrique.