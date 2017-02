Diumenge de revàlida per als aspirants

En un diumenge futbolísticament molt atractiu, el Barça i el Reial Madrid tenen desplaçaments compromesos al Calderón i a l’Estadi de la Ceràmica, respectivament. I dels resultats en pot dependre el futur d’una competició que va revifar dimecres amb la derrota dels blancs a Mestalla. Encara que el calendari indiqui que quedaran catorze jornades i que matemàticament pot passar de tot, els dos partits d’avui poden servir per començar a ensumar de quin color es tenyirà aquesta Lliga: si els blaugranes mantenen opcions fermes de revalidar el títol o si el Reial Madrid -que encara tindrà un partit pendent- eixampla distàncies i s’escapa a la classificació. I tot plegat amb el permís d’un Sevilla que ahir va fer els deures i va derrotar el Betis en el derbi andalús (1-2), per situar-se momentàniament segon, amb els mateixos punts que el Madrid i un més que el Barça.

L’equip de Luis Enrique serà el primer a jugar (16.15 h, BeIN LaLiga) i ho farà al Calderón, contra un Atlètic de Madrid irregular a la Lliga però especialment competitiu en partits d’alt voltatge, i que arriba motivat després de deixar sentenciada (2-4) l’eliminatòria de Champions a Leverkusen. Un equip matalasser que té comptes pendents amb el Barça després de quedar-se fora de la Copa a semifinals. “Som dos rivals que ens coneixem. El partit ens portarà les mateixes dificultats de sempre però serà diferent del de Copa”, va analitzar l’entrenador blaugrana abans de viatjar cap a la capital espanyola.

Els dubtes del Barça

La jornada s’analitzarà amb lupa a Can Barça, i més després dels últims partits. A la Ciutat Esportiva encara fa mal la derrota contra el PSG que deixa l’equip virtualment eliminat d’Europa i el mal partit contra el Leganés, que es va guanyar a l’últim minut i de penal. L’entrenador va aprofitar la setmana sense partit en dimecres per donar dos dies de descans als futbolistes, tant a nivell físic com mental. “Ha servit per desconnectar, per analitzar coses i preparar-ne d’altres”, va respondre el tècnic. “Des que va començar el 2017 no havíem tingut cap setmana neta. Això parla del calendari bestial que tenim, i que passa factura”, va afegir Luis Enrique amb certa apatia, fatigat també per l’exigència del dia a dia al vestidor blaugrana i d’uns resultats que no han sigut tan bons com s’esperava. “Des que vaig arribar, el vestidor sempre ha estat unit. Content quan les coses van bé i menys content quan no van bé”, va rematar.

Al camp de l’ Atlètic de Madrid, l’entrenador asturià no podrà comptar ni amb Javier Mascherano ni amb Arda Turan, dos futbolistes que van saltar a la gespa de la Ciutat Esportiva però que encara no tenen l’alta mèdica. Van quedar fora de la convocatòria i no van viatjar a Madrid. En canvi, sí que ho va fer Busquets, que havia sigut baixa contra el Leganés per acumulació de targetes. Pel descans dels futbolistes i per l’exigència del rival, no es preveuen canvis a l’onze titular i el dubte principal és saber si jugarà Rakitic o André Gomes al mig del camp.

Al davant, els blaugranes trobaran un Atlètic de Madrid amb ganes de revenja però amb el handicap d’haver disputat un partit de Champions dimarts a Alemanya. Curiosament, els matalassers, amb Simeone a la banqueta, no han guanyat el Barça a la Lliga; però sí que ho han fet dos cops a Europa (2014 i 2016). “Sempre hem estat en disposició de competir contra ells i guanyar-los, però hem perdut molts cops perquè ells són superiors”, va dir l’entrenador argentí, que recupera Diego Godín però manté les baixes per lesió de Juanfran Torres, Tiago Mendes i Augusto Fernández. “Quin Barça trobarem? Això dependrà d’ells. Jo segueixo pensant que són els millors del món”, va afegir.

El Madrid jugarà sabent el resultat.

Mentre el Barça jugui, el Reial Madrid s’ho mirarà des de l’hotel de concentració a Vila-real, i saltarà a la gespa de l’Estadi de la Ceràmica (20.45 h, Movistar Partidazo) sabent el resultat del seu màxim rival. “El partit serà important però no decisiu. Recordeu la temporada passada, que teníem molts punts de desavantatge i el final va ser incert”, va matisar Zidane. L’entrenador del Reial Madrid, que va assegurar que la derrota a València era aigua passada i que no afectaria ni l’estat anímic ni el joc del seu equip, no podrà comptar amb el lesionat Varane al centre de la defensa. El Vila-real afronta el partit després de quedar eliminat dijous de l’ Europa League a mans del Roma i amb les baixes de Sansone i José Ángel.