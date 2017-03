El Divina Seguros Joventut no es rendeix

Després d’aconseguir la victòria a la pista del Reial Betis Energia Plus (57-71), el Divina Seguros Joventut ja pensa en el partit clau d’aquest diumenge contra el Rio Natura Monbus Obradoiro. La Penya ha arribat a un acord amb l’Ajuntament de Badalona per posar entrades a la venda a dos euros. A més, els socis que vulguin viure el partit al Palau Olímpic acompanyats podran descarregar-se una entrada extra gratuïta. “No ens rendirem” és el lema escollit pel club.

Solucionada la situació econòmica del club, tocava preocupar-se per l’esportiva. La injecció d’energia i optimisme transmesa pel planter amb una inesperada visita massiva de joves jugadors verd-i-negres durant una sessió d’entrenament del primer equip va tenir l’efecte desitjat. La Penya va jugar amb molta confiança, va aconseguir un triomf clau i, a més, va recuperar el basket average contra un rival directe.

L’equip verd-i-negre va fer a Sevilla un pas de gegant en la seva lluita per salvar la categoria. Un demolidor parcial de 5-21 durant el segon període va permetre que el conjunt entrenat per Diego Ocampo dominés el partit amb autoritat. Albert Sàbat (22 punts amb 5/10 en triples) i Alberto Abalde (20) van liderar el triomf d’un conjunt visitant en què va reaparèixer José Nogués.

“He estat molt concentrat a fer bé les coses perquè l’equip guanyés. Quan t’entren els tirs, tot es posa més de cara. No ens hem conformat i per això hem pogut recuperar el basket average ”, va destacar Sàbat. “És una victòria molt important. L’equip ha jugat sense pensar en el resultat i molt centrat a buscar la millor opció en cada moment. El rival ho fa molt bé en el rebot, però nosaltres hem estat molt bé. Sobretot en atac estàtic, la nostra defensa ha funcionat a gran nivell”, va destacar Sergi Vidal.

Tot i que l’ocampisme va funcionar a Sevilla, el tècnic de la Penya es va voler treure mèrits: “La clau són els jugadors. Han jugat amb molta valentia. També penso que la invasió de pista que va fer tot el nostre planter durant la setmana ha sigut més important del que creiem. Ens ha ajudat a veure que no juguem per nosaltres mateixos, ni pels nostres contractes o salaris. Juguem per a l’afició i per a molta més gent que ens empeny amb força”.

El Barça apallissa l’Andorra (102-65)

El Barça Lassa va superar el MoraBanc Andorra (102-65) i va tancar la setmana amb la seva segona victòria en tres dies. Tot i les baixes de Vítor Faverani i Justin Doellman, l’equip blaugrana va controlar el partit amb solvència. Després d’un primer quart igualat en què el conjunt visitant va saber treure profit de Giorgi Shermandini, els locals van obrir una escletxa decisiva en el marcador. Els percentatges de tir dels homes de Georgios Bartzokas van ser molt bons; un 64% en tirs de dos (23/36) i un 56% en triples (14/25). Especialment encertats es van mostrar els culers en un últim període en què van encertar 10 dels 12 llançaments de 6,75 metres que van intentar. Sasha Vezenkov (18 punts), Tyrese Rice (15) i Víctor Claver (15) van ser els màxims anotadors.

“Hem fet un partit molt seriós durant els 40 minuts. Necessitàvem jugar amb molta energia i respectant el nostre pla de partit contra un rival al qual respecto molt. La diferència final no reflecteix la diferència entre els dos equips, però crec que hem de posar en valor la feina dels jugadors”, va analitzar Bartzokas, que va lamentar algunes crítiques que està rebent l’equip. “Hi ha gent que ens critica de manera destructiva i negativa. Intenten generar problemes, però la majoria d’aficionats i de periodistes són més positius i entenen la situació que ha viscut l’equip”, va destacar l’entrenador grec.

Derrota de l’ICL Manresa (82-90)

L’ICL Manresa va perdre a casa contra el Montakit Fuenlabarada (82-90). Tot i que va aconseguir remuntar un desavantatge d’onze punts, l’equip d’Ibon Navarro no va jugar bé la recta final del partit.