Dos mamuts i una volta al món ‘low cost’

Als que pensen que els projectes de final de carrera estan destinats a acabar sent paper mullat, el Mamuts World Tour els està demostrant tot el contrari. Dos joves aventurers han decidit iniciar un viatge low cost que els està portant a fer la volta al món, des del passat 2 d’abril fins a finals de novembre.

Aquest és el viatge de Nikos Miralles i Isaac Martínez, dos amics barcelonins que es van conèixer en una empresa de motos. Tenien força coses en comú. Les més importants, però, eren la passió pels viatges i per les motocicletes. El Nikos -que va estudiar turisme- va proposar la idea de fer la volta al món, però l’Isaac, inicialment, la va rebutjar perquè feia les oposicions de bomber. “Però no em va anar bé… Després m’ho va tornar a proposar i vaig dir que sí”. I allà va començar el repte de debò. “Teníem el projecte que ens servia de base. Ara calia desenvolupar-lo”, afegeix el Nikos. El projecte era ambiciós i ni el fet de tenir parella els podia frenar.

Després d’estalviar i amb un pressupost d’uns 10.000 euros per cap, van començar a planificar el que seria l’aventura més gran de la seva vida. Van adquirir dues Honda Transalp 650, “la que porten els Mossos”. La condició era que fossin iguals “perquè això facilita les coses a l’hora de dur recanvis”. Després van buscar alguns patrocinadors. “Ja ens van dir que no ens donarien diners, però que potser ho podien compensar amb espècies”. I d’aquesta manera van aconseguir part de l’equipament o dels recanvis a més bon preu.

Mentrestant, demanaven consell a altres viatgers -de les batalletes d’un d’ells va sortir el nom Mamuts-, s’interessaven per on valia la pena passar o a quins llocs podien anar a dormir. “Ens van recomanar que tinguéssim a punt els visats abans de marxar, perquè era una cosa que portava problemes. També, que passéssim per l’hemisferi nord, per qüestions de seguretat i també per agilitzar el tema dels visats. I, entre d’altres, ens vam posar en contacte amb clubs de motoristes de Rússia, que ens oferien allotjament i ens permetria estalviar”. Només amb aquesta planificació prèvia, però, ja van invertir gairebé 2.000 euros.

De mica en mica tenien clar l’esbós: girarien cap a l’oest, travessarien l’Àsia per la Ruta de la Seda i creuarien Sibèria a través de la Carretera dels Ossos. “Teníem clar que per Sibèria calia passar-hi al juliol. Si s’ha de passar fred, que sigui en algun altre indret”. I després? El Canadà i els Estats Units. “Aquesta última és la part que està més oberta i l’anirem completant sobre la marxa”, reconeixen. Dependrà, en part, del pressupost que els quedi. “Tenim tres mesos de visat. L’aprofitarem tant com puguem”.

Però entre el punt més oriental de Sibèria i l’arribada a la ciutat canadenca de Vancouver hi ha un decalatge de 40 dies. El temps que tardaran les motos a creuar el Pacífic en vaixell… i els dies que aprofitaran per anar-se’n de vacances a Tailàndia amb les respectives parelles. “Serà un mes per estar amb elles, per relaxar-nos…”, diu l’Isaac, somrient. “Sabem que fora d’aquest període la relació serà complicada, però per sort avui en dia hi ha wifi a tot arreu…”, remata el Nikos.

Preveuen que la ruta els durà a fer uns 40.000 quilòmetres, i conduir-ne entre 150 i 200 al dia. Entremig, temps per al turisme, per gaudir de la carretera i per acumular una llista interminable de records amb “dues càmeres, dues GoPro, uns intercomunicadors que graven les converses…” Diuen, però, que durant la ruta només faran una actualització “de mínims” del seu bloc. La resta, per quan arribin. “Ens han deixat clar que si fem el viatge per als altres, no en disfrutarem. No volem passar dues hores al dia editant fotos”. El viatge del Nikos i l’Isaac va començar fa un mes. Avui estan a punt d’entrar a Geòrgia.