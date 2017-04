Dracs que naveguen a ritme de timbal

La barca amb cap de drac multicolor llisca per l’estany al ritme marcat pel timbal. Deu rems dirigits pel timoner simbolitzen les arpes del monstre; els seus moviments compassats provoquen petites ones que desfan la quietud de les aigües. Escenes com aquesta, habituals des de fa més de dos mil·lennis a la Xina, són cada cop més freqüents a Banyoles i altres punts de Catalunya amb l’arribada del dragon boat, les curses de barques xineses amb cap de drac.

Al país asiàtic, les barques drac primer servien per apaivagar els déus de la pluja i des del 278 aC naveguen per retre homenatge al poeta Qu Yuan, que va suïcidar-se al riu Miluo per protestar contra la corrupció. A Banyoles, Agenda Sports & Elements les va introduir el 2012 per fomentar la pràctica d’un esport emparentat amb el piragüisme però amb connotacions una mica més lúdiques. Des de llavors, el nombre d’adeptes no para de créixer. El sisè Festival Internacional de Dragon Boat, que el 13 de maig reunirà a Banyoles uns 500 participants repartits en prop de 40 equips, n’és potser la millor prova, però no pas l’única. A més de la creació recent d’un club -el primer d’aquesta modalitat a l’Estat- a Badalona, on del 26 al 28 de maig també es farà un festival d’aquesta disciplina, es preparen activitats similars al canal olímpic de Castelldefels i al riu Ter al seu pas per Girona.

“El dragon boat és l’activitat per equip total i, deixant de banda el vessant competitiu, és apta per a tothom”, destaca Miquel Juncà, director del festival de Banyoles. “Com que la tècnica bàsica és molt fàcil d’aprendre, qualsevol grup de persones s’ho pot passar molt bé fins i tot havent fet una única sessió d’iniciació”, afegeix, i destaca la capacitat d’aquesta modalitat de sumar persones a la seva pràctica. Això fa que sigui una activitat ideal per cohesionar grups en exercicis que van més enllà de guanyar una cursa: executius que necessiten bones dosis d’adrenalina, empreses que volen dinamitzar l’esperit d’equip entre els seus treballadors, colles d’amics que simplement pretenen divertir-se i fer turisme a Banyoles... Les possibilitats del dragon boat són múltiples i tenen en comú el desig de fer esport sense renunciar al lleure.

Al festival de Banyoles hi haurà tres modalitats (femenina, masculina i mixta) en diverses categories, des de federats d’alt nivell fins a equips d’empreses. “Cada equip farà tres regates de 200 metres. Tot serà molt visual, molt dinàmic”, diu Juncà. Les normes per a les regates estandarditzades de dragon boat es van crear a Hong Kong el 1978. Va ser l’inici de l’era moderna d’un esport que ja es practica en 60 països, amb centenars de festivals que en alguns casos convoquen grans multituds. El de Nova York, per exemple, congrega 60.000 persones.

Buscant el bon rotllo

“Quan el dragon boat va arribar a Espanya, fa uns 12 anys, vaig decidir apuntar-m’hi. Més tard el vaig introduir a Banyoles”, recorda Enric Sánchez, Kiku, arquitecte tècnic de 30 anys i coordinador de l’equip del Club Natació Banyoles. Als vuit anys va començar a fer piragüisme, fins a arribar a ser atleta d’alt rendiment. El pas al dragon boat li ha reportat uns quants èxits amb la selecció estatal, els més sonats al Campionat del Món en la prova dels 200 metres el 2007 i al Campionat d’Europa en els 2.000 metres el 2008.

“A Banyoles ara hi ha una trentena de practicants”, informa. Una competidora habitual és Carla Saurina, que aquest curs acaba ciències de l’activitat física i l’esport. Té 23 anys i va començar a fer piragüisme als onze. “Després em vaig passar al dragon boat per provar-ho. M’agrada sobretot el bon rotllo que s’hi respira”, explica. “En les distàncies més curtes cal força explosiva i potència, però també resistència perquè es poden fer deu o dotze curses en un sol dia”, remarca.