Dues maneres diferents d’entendre el cansament

Tot i que el Vila-real també juga a Europa, en aquest cas l’Europa League, Fran Escribá i Luis Enrique tenen una manera ben diferent de gestionar la plantilla. Mentre que el tècnic asturià s’abona a les rotacions durant el tram inicial de campionat, l’entrenador rival té una columna vertebral que sosté l’equip durant la majoria de minuts, pràcticament sense descans.

Tres dades ho exemplifiquen. Hi ha quatre jugadors de camp que han jugat tots els minuts de la Lliga i dos són del Vila-real: Mario Gaspar i Víctor Ruiz. Els altres dos són el defensa del Màlaga Roberto Rosales i el basc Asier Illarramendi. Però és que, a més, el cinquè jugador amb més càrrega física de tota la competició és Manu Trigueros, un dels pulmons del conjunt local a la medul·lar. Més estadística per demostrar l’ús diferenciat del GPS per part de les dues banquetes: fins a 7 jugadors de camp groguets han jugat més minuts que el blaugrana amb més càrrega de treball a la Lliga, Luis Suárez. Els minuts al Barça estan més repartits i ho demostra la tercera dada: només tres jugadors de la plantilla culer han jugat menys que Andrés Iniesta durant les primeres setze jornades (Aleix Vidal, Jérémy Mathieu i Paco Alcácer).

L’avantatge per als locals és que tot just han tornat de les vacances nadalenques, amb les cames fresques encara, i a més van disputar el seu partit de Copa un dia abans que el Barça, dimecres, i arribaran d’aquesta manera en millor condició física que el seu rival al duel d’aquesta nit.

Pitxitxis per batre la millor defensa

On sí que s’assemblen els dos conjunts és a l’hora de tallar el joc rival. Juntament amb el Madrid, són els únics equips que no han vist com marxava expulsat un dels seus jugadors durant les setze primeres jornades. De fet, els groguets són l’equip més net de la competició, qui menys targetes veu. Contra el Barça, s’haurà d’aplicar al màxim, ja que els catalans arriben amb Leo Messi i Luis Suárez endollats de cara a gol. Els dos atacants sud-americans lideren la classificació de golejadors, amb 12 dianes cadascun. Messi ha marcat 10 gols en els últims 10 partits amb el Barça, mentre que el seu amic va acabar el 2016 en ple rendiment, aportant quatre gols en els tres últims partits de Lliga.

Però falta la tercera pota. Neymar va ser el millor contra l’Athletic Club dijous passat, generant més joc que cap altre futbolista i provocant dues expulsions locals, però el brasiler està negat de cara a porteria i porta ja 80 dies sense poder celebrar un gol amb la samarreta del Barça. L’últim va ser contra el Manchester City de Pep Guardiola, al Camp Nou, i des de llavors ha disputat 10 partits sense tenir encert rematador. L’última vegada que els tres exponents del trident van marcar en un mateix partit va ser el 17 de setembre, al camp del Leganés.

No ho tindrà fàcil Neymar, com tampoc Messi i Suárez. Fran Escribá ha construït en només quatre mesos a Vila-real l’equip més sòlid de la Lliga. El conjunt groguet ha rebut 11 gols, tres menys que el sempre fiable a nivell defensiu Atlètic de Madrid i el mateix líder, el Madrid de Zinedine Zidane. La solidesa defensiva del bloc creat per Escribá ha permès que Sergio Asenjo hagi deixat 7 vegades la seva porteria a zero, fent 47 aturades fins ara a la Lliga, molt per sobre de les 36 de Marc-André ter Stegen, que s’ha perdut dos partits en aquesta primera meitat de curs. La millor defensa contra el millor atac.