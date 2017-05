Eliud Kipchoge corre la marató més ràpida, però no aconsegueix superar el repte de Nike

260x366 Eliud Kipchoge en una imatge d'arxiu als Jocs Olímpics de Rio / EFE Eliud Kipchoge en una imatge d'arxiu als Jocs Olímpics de Rio / EFE

La casa Nike ha quedat a les portes d'aconseguir que un atleta corri una marató en menys de dues hores. El kenià Eliud Kipchoge, de 32 anys, campió olímpic de marató; ha finalitzat la cursa organitzada per la marca al circuit de Monza, coneguda com Breaking2, en dues hores i 25 segons. Tot i que la marca no és homologable, supera de llarg la millor marca anterior, la 2h03:02, del també kenià Geoffrey Mutai, que tampoc no és homologable perquè el recorregut, a Boston, era lleugerament descendent.

Per trencar el repte de les dues hores, calia retallar dos minuts i 57 segons el rècord mundial de Kimetto. Per això, Nike va dissenyar una cursa de laboratori que no és homologable perquè incloïa l'ajut de llebres rotatòries que entraven a la curs per torns. Per realitzar-la va seleccionar els corredors mínims per una cursa: el campió olímpic, Eliud Kipchoge, l'etíop Lelisa Desisa, dues vegades guanyador a la marató de Boston; i l'eritreu Zersenay Tadese, plusmarquista mundial de mitja marató. Però la clau de la cursa estava en les llebres: una selecció de 30 atletes de primer nivell, com el nord-americà Bernard Lagat, de 42 anys; i els africans Selemon Brega, de 17; Stephen Sambu, Sam Chelanga, Andrew Bumbalough i Chris Derrick.

La cursa ha començat a tres quarts de sis de la matinada. Els tres atletes seleccionats havien de fer 17,5 voltes per cobrir al circuït, ajudats per un grup permanent de sis llebres. A partir de la primera volta i mitja, les llebres eren substituïdes de tres en tres.

Els corredors s'havien d'ajustar a un espai de sis metres amb forma de piràmide truncada marcat amb un làser damunt l'asfalt per aprofitar-se dels beneficis d'una formació en punta de fletxa. La temperatura era de 12 graus, la humitat del 69% i el vent bufava del nord a 6 km per hora.

Aquesta marató contravenia una altra de les regles de l'IAAF, ja que els atletes rebien avituallament líquid des de dos bicicletes motoritzades que circulaven al seu costat.

L'aventura ha durat 51 minuts per Desisa, que ha quedat enrere al quilòmetre 18. Poc després també ha perdut pistonada Tadese, tot i que no ha abandonat la cursa. Kipchogeva ha començat a tenir dificultats per seguir les llebres quan mancaven deu quilòmetres per acabar, i aleshores ha deixat de seguir les marques dels làser.