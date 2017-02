Luis Enrique s'enganxa amb la premsa i obre una escletxa per a la remuntada

Les dues cares de Luis Enrique en pocs minuts. Primer, en zona mixta, se les ha tingut amb un periodista català de TV3, després, a la roda de premsa, ha obert una escletxa per a l'esperança. "Per què no somiar que ho podem fer nosaltres?", s'ha preguntat l'asturià, qui creu que el Barça té "poques opcions" però el seu equip s'hi ha "d'aferrar".

"No crec que sigui molt difícil d'explicar, ha estat una nit en la qual hem estat clarament inferiors". Amb aquesta frase ha resumit el que ha passat contra el PSG. "Han donat la seva millor versió i ha coincidit amb una versió més pobra de nosaltres", ha afegit.

L'asturià no ha tirat la tovallola de cara a la classificació per als quarts de final, remuntant al Camp Nou el 4 a 0 de l'anada: "Queda la meitat de l'eliminatòria. No perdo l'esperança que l'equip aconsegueixi la proesa. S'han de fer 5 gols. Per què no somiar que ho podem fer nosaltres?".

Prèviament, en la zona mixta, Luis Enrique ha topat amb la premsa. "La responsabilitat és únicament meva", ha dit l'asturià en una tensa entrevista a TV3, en la qual el tècnic del Barça ha marxat abans d'hora. " Accepto tota la responsabilitat, però quan es guanya també acceptaria el mateix tracte, i també el mateix tracte en les entrevistes... aquest to que veig avui amb mi, m'agradaria tenir-lo quan guanyem", ha dit tens.