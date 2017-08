Enoch Barwuah (Balotelli)

¿Foto de família dels germans Barwuah Balotelli o cartell de la nova entrega de Fast and furious? És una pregunta pertinent si repassem la controvertida trajectòria personal de l’Abigail, l’Angel, l’Enoch i el Mario, els quatre germans nascuts a Palerm, fills de Thomas i Rose Barwuah, immigrants de Ghana. La situació familiar del Mario, ara al Niça francès, ajuda a contextualitzar el seu còctel vital: una barreja de rebel·lia i frustració que va influir -negativament- en el seu germà petit.

Els primers anys de vida, el Mario va tenir problemes als budells; operacions, nits senceres a urgències... Tot això va fer que després de demanar ajut als serveis socials, els Barwuah decidissin l’any 1993 deixar el seu nen de 3 anys a una família d’acollida que en pogués tenir cura durant un temps: els escollits van ser Francesco i Silvia Balotelli. Allà el Mario va créixer i va desenvolupar una bona part de la seva personalitat. Uns anys més tard, amb el Mario triomfant a l’Inter de Milà, els pares biològics van demanar recuperar-lo perquè entenien que no l’havien donat en adopció. Se’ls va acusar d’oportunistes.

Per al Mario, el futbol -com escriure per a Paul Auster- potser es va convertir en un acte de supervivència. El tarannà explosiu de l’únic Balotelli dels quatre germans no va passar inadvertit al seu germà, que va veure com, després de jugar a l’Inter, el Mario va fitxar pel City i anava al Milan. Per això l’Enoch va decidir que la seva gira futbolística també començaria a Itàlia. Primer va provar amb el Nàpols, aconsellat pel seu germà, però no el van acceptar.

El 2012 es va entrenar amb l’Stoke City però la Premier tampoc el va acceptar. Al novembre va comprovar que portar un cognom conegut obre les portes del màrqueting: “El Salford City es complau d’anunciar el fitxatge del germà de l’estrella del Manchester City, Mario Balotelli”, així informava de la seva arribada aquest club anglès semiprofessional que juga a la Northern Premier League de la Division One. Els responsables esportius van admetre que el cognom Balotelli els donaria notorietat, perquè fitxar l’Enoch era una manera de situar l’equip al mapa futbolístic.

Baralles, cotxes i discoteques

L’Enoch no ha passat de ser un davanter convencional en categories inferiors i a més els darrers anys ha quedat palès que el seu germà ha sigut el seu principal problema: ha vist com el Mario estavellava cotxes, estomacava guardes de seguretat de les discoteques i feia servir jugadors del planter del Manchester City com a dianes humanes per als seus dards. Per això, fins i tot ell mateix s’ha vist embolicat en alguna de les bretolades del seu germà: l’octubre del 2010 van ser detinguts per intentar colar-se en una presó de dones de Brescia. Fins i tot, el 2012, després de la seva etapa anglesa, l’Enoch, que tenia 20 anys, va ser detingut per agressió i resistència a dos agents de policia quan jugava al Bogliasco. Segons els veïns de Bagnolo Mella, hauria participat en una baralla a les portes d’un bar. La policia el va trobar enmig del carrer sense samarreta i descalç.

El 30 de juliol de l’any passat va fitxar per l’Associazione Sportiva Città di Foligno, un equip de la Serie D on continuarà jugant aquesta temporada. Als 24 anys encara li queda molt de futbol a les botes, però haurà de deixar enrere la motxilla personal de carregar Balotelli a l’esquena. Si no, sempre pot anar a demanar ajut a la Madonna di Foligno (la Mare de Déu de Foligno), que tan bé va pintar a l’oli Rafael el 1512 i que actualment s’exposa a la Pinacoteca Vaticana.