Luis Enrique: "El nostre ritme alt ha estat clau per guanyar"

Luis Enrique, tècnic del Barça, ha valorat el triomf dels seus homes al derbi, afirmant que “l'equip ha jugat bé durant les dues parts. Segurament, no pots guanyar la segona si no has jugat amb caràcter la primera. Amb el nostre joc hem anat creant l'escenari de la segona, amb un ritme alt per aconseguir que ells haguessin de fer un gran esforç. És un triomf merescut”.

L'asturià ha apuntat com un dels factors claus en el triomf del Barça el ritme alt, ja que "hem pogut fer descansar, a diferència seva, jugadors aquesta setmana. L'equip ha estat molt madur, ha entès sempre que calia fer. Hem vist un derbi intens, però sempre dins de l'esportivitat". A més, ha destacat la forma de superar la pressió rival com un dels altres factors determinants.

Sobre Suárez, ha comentat que "no estava preocupat si no feia gols, ja que treballa molt bé. ELl i el gol sempre han d'anar plegats, és inevitable".